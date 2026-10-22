Eduardo Domínguez elogió a Boca y dejó en claro el error que no debe cometer Atlético Mineiro

El Galo cayó en Montevideo ante Ciy Torque, pero por la goleada de la ida logró meterse en el duelo final del certamen continental.

Boca dejó en el camino a Vasco da Gama y sacó su boleto a la final de la Copa Sudamericana 2026. En dicha instancia se medirá ante Atlético Mineiro, elenco que cayó ante Montevideo City Torque en Uruguay, pero que por la ventaja obtenida en la ida le alcanzó para ser finalista. El próximo 21 de noviembre se verán las caras en Barranquilla.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, habló en conferencia de pensa y palpitó el cruce ante Boca: “Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente“.

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Foto: Getty).

Qué error no debe cometer Atlético Mineiro

“Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener“, agregó Domínguez.

¿Cuándo y dónde juegan Boca y Atlético Mineiro y la final de la Copa Sudamericana?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Publicidad

DATOS CLAVE