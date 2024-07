Independiente del Valle se juega una nueva parada histórica con Boca, esta vez por el repechaje de la CONMEBOL Sudamericana. El conjunto ecuatoriano quiere repetir lo que consiguió en 2016 y una de sus principales armas de ataque será Renzo López, que conoce bien el fútbol argentino.

“Por algo le apodan el Matagigantes (a Independiente del Valle). Tenemos mucha confianza y tenemos lo nuestro, que sin duda lo vamos a volcar en la cancha cuando nos toque el próximo partido“, comenzó advirtiendo el goleador en diálogo con Diario Olé.

Y agregó: “Tenemos mucha ilusión, no solamente nosotros, sino todo el club. Boca es un rival gigante, todo el mundo lo vemos, lo conocemos y seguramente de los más grandes del mundo, no solo de Sudamérica. Independiente también, últimamente en la Sudamericana se ha hecho un nombre muy grande“.

El día que Renzo López le marcó a Boca

El atacante sabe de convertirle al equipo de la Ribera. Fue en abril de 2022 por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, de penal. A los 22′ de la etapa inicial, Javier García le había tapado un remate por esa vía, pero algunos minutos más tarde tuvo la revancha y marcó.

Ese compromiso terminó en triunfo 2-1 para el Xeneize, con dos goles de Eduardo “Toto” Salvio.

Por qué Boca no podrá usar a sus refuerzos

Boca emitió un comunicado informando que no pudieron inscribir a los refuerzos por “cuestiones de horario“, por lo que Diego Martínez no podrá contar con ninguno de los 4 refuerzos de este mercado. “Hubo un temita con el tema de los horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así… Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay“, explicó Riquelme.

Así, ni Tomás Belmonte, ni Milton Giménez, ni Gary Medel ni Brian Aguirre estarán en la serie del repechaje de la Copa Sudamericana ante IDV ni la ida en Quito ni la vuelta en La Bombonera.

¿Cuándo se juega la llave con Independiente del Valle?

El partido de ida entre Independiente del Valle y Boca Juniors se desarrollará este miércoles 17 de julio desde las 21:30 horas de Argentina. Mientras que la revancha en La Bombonera será el miércoles 24.

La situación además es límite para el Xeneize porque si pierde la llave, quedará eliminado del certamen y sin competencia internacional hasta fin de año. Además, la Sudamericana entrega boleto para la Libertadores 2026, a la que el equipo de Martínez aun no está clasificado.