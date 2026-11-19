Jesús Dátolo, con recordado paso por ambos clubes, habló a dos días de la final que se disputará en Barranquilla.

Quedan dos días para que Boca y Atlético Mineiro se vean las caras en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos ya se encuentran en Barranquilla y entrenan de cara al duelo que los enfrentará el próximo 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Melénedez.

En la previa de dicho compromiso, que definirá un nuevo campeón continental, un ex futbolista como Jesús Dátolo, con recordado paso por Boca y por el Galo, habló y palpitó lo que será el cruce, relacionando su cercano vínculo con el club brasileño.

Viví la final de la Copa Sudamericana a través de Disney+.

En diálogo con ESPN, el futbolista con pasado en Banfield destacó su cariño con el Mineiro: “Es un sentimiento que se me despertó. Obviamente yo no conocía el club hasta que me puse la camiseta y es lo más parecido a una hinchada como la de Boca. Son parecidos, la gente es muy apasionada, lo viven de una manera parecida y es lo que se acerca a Boca”.

Además, añadió: “Es una hinchada sufrida, hablando bien, que no abandona en los momentos que tiene que estar. Es el time do povo, es familia, viene del abuelo, tatarabuelo. La verdad que yo no la conocía, me tocó jugar y me quedé encantado. Hasta el día de hoy sigo yendo, inclusive ahora viajo a verlos, les tengo un cariño muy especial”.

Jesús Dátolo ya sabe lo que es ser campeón con Atlético Mineiro: palpitó la final que se viene vs. Boca y la pasión de la hinchada del Galo.



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Por último, respecto al presente y a la final ante Boca, Dátolo cerró: “Lo que veo es que siguen teniendo ahora, con la llegada de Eduardo, un sentido de pertenencia más cercano a lo que es estar juntos con la hinchada. Creo que eso lo sabe hacer muy bien, es un gran entrenador y por alguna razón hoy están en una final bien merecida. Creo que va a ser una final muy linda“.

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Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca