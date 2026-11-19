El entrenador de Atlético Mineiro se mostró confiado en dar la vuelta olímpica en Colombia.

En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Conmebol Sudamericana, Atlético Mineiro de Brasil se enfrentará a Boca en búsqueda del título continental y así cortar con una racha de cuatro derrotas consecutivas en este tipo de partidos.

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Tras la llegada del equipo a tierras colombianas, el entrenador del elenco brasileño, Eduardo Domínguez, habló con Conmebol, en donde se refirió a la actualidad que su equipo, que acumula siete partidos sin ganar, y se mostró confiado en poder dar la vuelta olímpica.

“Nosotros sentimos que llegamos bien, con mucha expectativa. Va a ser un gran partido y una gran final. Estamos contentos por poder participar de esto”, dijo el ex DT de Estudiantes respecto al momento del ‘Galo’ que no gana desde mediados de octubre.

“Sabemos el momento que están pasando ellos, pero nosotros llegamos fuertes. Ambos equipos estamos en la misma instancia. Va a ser un partido muy difícil y disputado, se va a ganar en los detalles. Estamos preparados para ir a ganar”, agregó para palpitar el partido contra Boca.

Y cerró respecto a las condiciones climáticas que tendrá el encuentro: “¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo”.

"LLEGAMOS BIEN Y FUERTES, ESTAMOS EN EL MISMO LUGAR QUE ELLOS"



Eduardo Domínguez, tras su llegada a Colombia, palpitó la final ante Boca por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



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La posible formación de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca

Sin el expulsado Alan Franco, el ‘Galo’ saldría a la cancha con: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

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