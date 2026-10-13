¿Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El capitán del Xeneize no sumará minutos este martes en La Bombonera por la primera semifinal. Conocé el motivo de su ausencia.

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama por la primera semifinal de la Copa Sudamericana sin su máxima figura: Leandro Paredes. El Xeneize tendrá la difícil tarea de conseguir un resultado positivo en La Bombonera sin su capitán, quien también se perderá la revancha en Brasil.

¿Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Vasco da Gama?

Leandro Paredes se pierde el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana porque padece un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. El mediocampista de 32 años sufrió esta lesión el pasado 9 de octubre ante Instituto de Córdoba y difícilmente vuelva a jugar antes de noviembre.

Leandro Paredes fue reemplazado ante Instituto (Getty Images)

Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca

Vasco da Gama (L) | Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10

| Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10 Talleres de Córdoba (L) | Torneo Clausura | 16/10

| Torneo Clausura | 16/10 Vasco da Gama (V) | Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10

| Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10 Independiente (V) | Torneo Clausura | 25/10

El momento de la lesión de Leandro Paredes

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. pic.twitter.com/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

En síntesis

Leandro Paredes: se pierde las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

se pierde las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Desgarro grado 2: el mediocampista de Boca estará fuera de las canchas hasta noviembre.

el mediocampista de Boca estará fuera de las canchas hasta noviembre. Lesión confirmada: el capitán de 32 años se lesionó el pasado 9 de octubre.