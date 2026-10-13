Quién es el árbitro de Boca vs. Vasco de Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Este martes 13 de octubre comienzan las semifinales de la Copa Sudamericana, con un partidazo que tendrá a Boca como uno de los protagonistas. En La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena reciben a Vasco da Gama por el partido de ida desde las 21:30.

En los días previos al compromiso, Conmebol confirmó que Piero Maza será el encargado de impartir justicia en este compromiso trascendental para el Xeneize. El chileno es un viejo conocido para ambos equipos, aunque Boca tiene un registro más cercano en su historial. Repasá a continuación el equipo arbitral completo y los antecedentes del trasandino con cada uno de ellos.

Los árbitros del partido

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: José Retamal (Chile)

Asistente 2: Carlos Poblete (Chile)

Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

AVAR: Juan Serrano (Chile)

El historial de Piero Maza ante Boca y Vasco da Gama

Será la sexta vez del chileno en partidos de Boca y el saldo es totalmente positivo para el Xeneize, aunque pesa la eliminación ante los peruanos. Fueron todas victorias en condición de local, ante Sao Paulo, Recoleta, Alianza Lima y Deportivo Cali. Mientras que de visitante el Xeneize empató sin goles ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana 2024.

Del otro lado, Maza solo estuvo al frente en un partido de Vasco da Gama. Fue la ida de los Playoffs de la actual Sudamericana cuando los cariocas empataron por 2-2 en su visita a Independiente Medellín.

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

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A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, se jugará, tal como se detalló, en el Maracaná.

El cuadro de la Copa Sudamericana