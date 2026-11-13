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Del archivo: la frase de Rodrigo De Paul que sepulta el rumor de su llegada a Boca

En una entrevista con Luzu, el volante aseguró cuál es su deseo en caso de regresar al país.

Rodrigo De Paul, mediocampista del Inter Miami.
© Getty ImagesRodrigo De Paul, mediocampista del Inter Miami.

Tras quedar marginado de la convocatoria de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul comienza poco a poco a definir su futuro, debido a que hay rumores que lo acercan a su regreso a la Liga Profesional, ya que tanto Racing como Boca estarían interesados en repatriarlo.

En este sentido, en las redes sociales comenzó a viralizarse un video sobre una vieja entrevista de De Paul en Luzu, en la que fue consultado sobre una posible llegada al elenco de la Ribera, debido a que allí juega Leandro Paredes, uno de sus compañeros en la Albiceleste.

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“No, no”, fue la respuesta del volante de Inter Miami cuando le preguntaron si le gustaría jugar en Boca. “Yo en Argentina Racing, Racing”, agregó, para asegurar que en su país natal solamente jugaría con la camiseta del equipo en el que debutó como profesional, y tuvo dos ciclos.

Así las cosas, todo indica que en caso de que De Paul decida volver al país, el equipo que tendrá la prioridad para quedárselo será Racing, que se encuentra en un proceso de restructuración de plantel tras una mala temporada en 2026, y la llegada del ex Atlético de Madrid podría ser un golpe de efecto para dar vuelta la situación.

La situación contractual de De Paul

Tras llegar a mediados de 2025 proveniente de Atlético de Madrid, De Paul firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 con las Garzas. Es por eso que si Racing quiere fichar al argentino, tendrá una dura negociación con el equipo estadounidense, ya que estos pagaron 15 millones de dólares por su ficha.

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Datos clave

  • Rodrigo De Paul descartó jugar en Boca y afirmó que en Argentina solo jugará en Racing.
  • El volante tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2029.
  • El equipo estadounidense pagó 15 millones de dólares por su ficha a mediados de 2025.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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