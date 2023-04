Alejandro Restrepo todavía está intentando digerir la victoria que se le escapó al Deportivo Pereira este martes en La Bombonera, después de haber conseguido tomar ventaja en el marcador cuando se llevaban disputados 76 minutos de partido, pero sin haber podido cosechar ni siquiera un punto producto de los goles que a los 89 y 98 minutos marcaron para el Xeneize Advíncula y Varela.

"Quedamos dolidos por la forma en que perdimos el partido, porque sentimos que hicimos un buen juego, sobre todo en el primer tiempo. Perderlo de esa manera, en los 12 minutos de adición y teniendo un jugador menos, duele mucho. Siento que merecimos un poco más", había manifestado el entrenador.

El hombre de menos, el peso de la instancia inédita y el empuje de Boca, que el propio Jorge Almirón reconoció que estuvo promovido desde las tribunas de La Bombonera hacia el terreno de juego, fueron los factores principales que terminaron dejando al Deportivo Pereira con las manos vacías.

Alejandro Restrepo también hizo una referencia a los hinchas del Xeneize y les adjudicó un gran valor en la remontada que a él le tocó sufrir: "Fue conmovedor lo de la gente de Boca. Un marco increíble. Son muchas personas alentando a un equipo", dijo en diálogo con D Sports Radio el día después del encuentro.

Molesto con los árbitros

Si bien Alejandro Restrepo dijo respetar la decisiones arbitrales que se tomaron a lo largo del encuentro, en Colombia aseguró no haber entendido por qué se adicionó tanto tiempo sobre el final: “Me sorprendió, le pedí al cuarto árbitro la explicación y no supo dármela. No habían revisado ninguna vez el VAR y la atención a los jugadores no habían sido muchas, creíamos que la adición era para cinco minutos”, dijo.