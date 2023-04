Este martes, la Bombonera vivió momentos de tensión, de dramatismo y también de emoción. Es que Boca Juniors, que arribó a este partido inmerso en una profunda crisis futbolística, se encontró frente a frente con Deportivo Pereira buscando su primera victoria en la Copa Libertadores de América y también en la era de Jorge Almirón como director técnico.

Y, ya desde un primer momento, el partido se tornó muy complejo para Boca. De hecho, el equipo visitante marcó pero el tanto fue anulado por una infracción. Más tarde, ya en la etapa complementaria, la formación colombiana fue a fondo y abrió la cuenta gracias a un gran remate cruzado de Jimer Fory que hizo estallar de furia a la Bombonera.

Es que los hinchas de Boca reaccionaron con insultos y reclamos hacia los jugadoers. Sin embargo, Luis Advíncula lo empató con un golazo extraordinario cerca del final y Alan Varela metió la cabeza a los 99 minutos de juego para dar vuelta el marcador, estampar el 2-1 definitivo y hacer que la Bombonera explote pero de algarabía.

La palabra de Almirón

"Se ganó a lo Boca. La gente apoyó en el peor momento y lo pudimos levantar. Muchos jugadores en el peor momento fueron levantando", comenzó exteriorizando, en conferencia de prensa, Almirón, haciendo un análisis sobre lo acontecido dentro del campo de juego pero también en las tribunas, con las reacciones del público.

De hecho, posteriormente, el técnico de Boca puso el foco en las canciones de furia que se escucharon en la Bombonera tras el gol de Deportivo Pereira: "Fue un momento complicado, empezaron a cantar esa canción que hace años que no se canta y el equipo lo revirtió. Salió la mística de esta camiseta", manifestó el estratega de Boca.

Por otro lado, Almirón se deshizo en elogios hacia Valentín Barco, la gran figura que tuvo Boca en el partido: "No puedo creer el pase que dio. Jugó un partidazo y estoy muy contento por él. Estoy orgulloso, dio un pase gol increíble. No lo puedo creer todavía. En los poquitos entrenamientos que tuvimos mostró tranquilidad y serenidad para jugar. No hubo dudas de ponerlo".