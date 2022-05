No es Pratto: el ex River que fue tendencia tras el sorteo de la Copa Libertadores

River tiene una gran obsesión: ganar una nueva Copa Libertadores. Por eso, todos los hinchas del Millonario estuvieron atentos al sorteo y, después de conocer a su rival para los octavos de final, hicieron tendencia a un ex futbolista del ciclo de Marcelo Gallardo que podría tener revancha en el futuro cercano.

Luego de que el sorteo lo empareje en los octavos de final con Vélez, miles y miles de simpatizantes de River comenzaron a imaginar los partidos de Lucas Pratto, muy recordado en el club por la final de Madrid ante Boca y otros grandes rendimientos. Pero ojo, otros hicieron TT en Twitter a un posible rival en cuartos.

No es Pratto: el ex River que fue tendencia tras el sorteo de la Copa Libertadores

A pesar de que a la memoria de todos los futboleros se vino rápidamente el Oso Pratto cuando el sorteo determinó el choque de octavos vs. el Fortín, muchos hinchas del Millo pensaron para adelante. En caso de pasar, el ganador de Talleres vs. Colón será el rival de cuartos. Y allí aparece el cuco de la ley del ex...

Además de mencionar muchas veces a Pratto, los hinchas de River hicieron TT a Federico Girotti. El centrodelantero está cedido a Talleres, posible rival de cuartos de final, y todos los tuiteros le temen para un futuro cruce. ¿Llegarán ambos a meterse entre los ocho mejores de América?