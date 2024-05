Eduardo Salvio llegó a Boca a mediados de 2019 a cambio de 7 millones de dólares luego de que el Xeneize comprara su ficha desde Benfica. En su periplo por la Ribera durante los tres años que estuvo en el club, el Toto jugó 70 partidos en los que marcó 19 goles, dio 7 asistencias y ganó 4 títulos nacionales. En el medio, el extremo sufrió una rotura de ligamentos cruzados y vistió el dorsal 10 en el plantel.

Su salida se dio con polémica debido a que Salvio optó por no renovar su contrato y se marchó como agente libre, en una negociación que se estiró hasta los últimos momentos del vencimiento de su vínculo. Además, el futbolista se marchó hablando acerca de que la oferta para renovar su contrato y culpó a la dirigencia de su partida.

Desde ese momento, Toto se fue al Pumas de la UNAM de la Liga MX. Y tras dos temporadas en el conjunto del Distrito Federal de México, Salvio y el club tomaron la decisión de que su ciclo estaba terminado. Según confirmó César Luis Merlo, no hubo acuerdo sobre su renovación y el ex Boca optó por confirmar que se irá con el pase en su poder cuando finalice esta temporada.

Hace poco más de un mes, en diálogo con TyC Sports, Salvio habló sobre una posible vuelta a Boca, debido a que confesó que extrañaba a la institución: “Mi etapa en Boca no cerró de la mejor forma, mis problemas personales me alejaron. A Boca jamás le cerraría las puertas. Es de las mejores cosas que me pasó, lo extraño“.

Además, señaló en aquella entrevista que aún sigue en contacto con algunos jugadores del Xeneize: “Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo cuándo iba a volver que me necesitan”.

El paso de Eduardo Salvio en Pumas de la UNAM

Desde que se mudó hacia México, fueron 70 los encuentros que disputó el Toto Salvio con la camiseta de Pumas de la UNAM, donde anotó 15 goles y aportó 9 asistencias.

El trading, la actividad extrafutbolística en la que incursionó Salvio

El actual delantero de 33 años elige tener una fuerte presencia en redes sociales, compartiendo actividades diarias tanto en su club como con su familia. Otro de los “hobbies” que decide difundir es su práctica de trading, un ejercicio que tiene como objetivo para sacar rentabilidad económica con la compra y venta de activos financieros de gran liquidez en el mercado.

Toto fue compartiendo constantemente su evolución en la práctica de dicha actividad, incluso haciendo comentarios en Instagram dedicados a las personas que lo inspiran a seguir adelante con el trading.