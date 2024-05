Del 2000 a la fecha, solo cinco clubes fueron campeones del torneo de la primera división del fútbol español. Por supuesto, Real Madrid y Barcelona; Atlético de Madrid y Valencia que, históricamente, corren desde atrás al Merengue y al Culé; y Deportivo La Coruña, en la temporada 1999/2000, que dominó por aquellos tiempos, pero que quedó en el olvido porque descendió en 2018 y nunca más volvió.

Incluso, en 2020 bajó a la Primera División RFEF, la tercera categoría del sistema de ligas del fútbol del país ibérico. Encima, un año después, estuvo a punto de desaparecer por estar sumergido en una deuda de más de 50 millones de euros. No obstante, las cuentas se equilibraron y se estabilizaron en lo deportivo, al punto tal que este domingo lograron subir a LaLiga 2.

El Deportivo La Coruña aseguró el ascenso mediante el triunfo 1 a 0 sobre el Barça Athletic (equipo filial del FC Barcelona) con un tanto de Lucas Pérez. De esa forma, garantizó el primer lugar de la tabla de posiciones con 74 unidades a falta de dos jornadas para el cierre del calendario.

Lionel Scaloni, ídolo del Deportivo La Coruña

Lionel Scaloni es considerado ídolo del Real Club Deportivo La Coruña por ser uno de los artífices de la época más gloriosa de la institución. El actual entrenador de la Selección Argentina estuvo ocho temporadas en las que ganó LaLiga 1999/2000, la Supercopa de España 2000, Copa del Rey 2002 y Supercopa de España del mismo año.

Lionel Scaloni jugó ocho temporadas en el Deportivo La Coruña.

Lionel Scaloni sueña con dirigir al Deportivo La Coruña

El exitoso proceso de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina en algún momento tendrá su punto final. Y para después de su mandato en el combinado albiceleste, el propio pujatense declaró que le gustaría ser técnico del Real Club Deportivo La Coruña.

“Siempre digo que volveré, y volveré porque soy un eterno agradecido de lo que me ha dado esa ciudad; volveré, no tengo ninguna duda. Si alguna vez el Deport me necesita, ahí estaré para dar una mano y ser el primer hincha”, comentó el padre de la Scaloneta en una conversación que mantuvo con el diario Marca en enero pasado.

En esa misma línea, se lamentó por el presente del equipo ubicado en Galicia: “El Deportivo ha dado tantas alegrías en España en los años buenos, que es muy triste verlo ahí. Yo deseo con todo mi corazón que vuelva, que la gente sepa lo que significa el Depor”.