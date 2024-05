Si el tachero no rota, el mecánico no rota, el sereno no rota, ¿por qué rotan los jugadores de fútbol? ¿por qué rota Edinson Cavani?

Para que sepan cómo es la vida del futbolista. Cavani, por ejemplo, llega al Predio de Boca a las 8 de la mañana, le dan el desayuno, todo sanito con fruta y cereales. Después, entrena dos horitas y por ahí, si jugó el fin de semana, hace un regenerativo y se va a patear unos tiros libres con Chiquito Romero.

Luego, se ducha, le hacen unos masajes, le dan de de almorzar Y ni siquiera tiene que cocinar. Después se va a la casa, está con la familia, ve una peli, se duerme temprano. Y las dos horitas más importantes del fin de semana… Tiene que descansar.

A ver, Gigoló Martínez, ¿Cavani no podía ir al banco y entrar los últimos 20 minutos para meter un cabezazo para que Boca se traiga al menos un punto de Tucumán?. Porque estos son los puntos que penás a fin de año y no te permiten jugar la Copa Libertadores 2025.

Hay que aclarar algo, no va una fecha del campeonato, van 15, porque ya se jugaron 14 de la Copa de la Liga y Boca está noveno, no se está clasificando a la Libertadores 2025.

Además, si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que son los número 1 hace 20 años, no rotan y quieren jugar todos los partidos y todos los minutos, imitémoslos, no roten más. Primera fecha de la Liga Profesional, un papelón como el de San Lorenzo que perdió con Riestra.

Y una recomendación para los hinchas de River: vayan al psicólogo. Quedaron como unos boludos silbando al técnico que ganó gustó y goleó. Va primero en el campeonato y en la Libertadores y ustedes lo silban. ¿Extrañan a Gallardo? ¿Son viudas de Gallardo?, hagan terapia. Pero, silbando a Martín Demichelis, quedan como unos giles.