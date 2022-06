En el primer encuentro correspondiente a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, el duelo entre Corinthians y Boca no estaba generando muchas situaciones de riesgo. Y si bien el elenco local tuvo la más clara con un disparo cruzado que se fue cerca del palo, Marcos Rojo generó una infracción dentro del área que casi deja en jaque al Xeneize.

Dentro del área, después de un pelotazo que llegaba llovido, el ex defensor de Manchester United quiso cubrir la posición, pero no lo logró. De sonsa manera, con los brazos abiertos y sin observar si llegaba un rival, terminó cometiendo penal. El VAR le comunicó a Roberto Tobar, árbitro del encuentro, que debía sancionar la infracción y no torció su decisión, que era similar a la de la tecnología.

Pero cuando en Boca se veían una noche muy negra, llegó la luz de la esperanza. Con un tremendo tapadón, Agustín Rossievitó que Corinthiansrompiera el cero en São Paulo y le dio muchísima vida al equipo comandado por Sebastián Battaglia. De esta manera, el arquero boquense llegó a tapar 6 penales de 11 que le ejecutaron a lo largo de los 90 minutos. ¡Es un muro!