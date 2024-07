La Selección Argentina se juega el pase a la final de la Copa América 2024 ante Canadá este martes 9 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Teniendo en cuenta que el rival es un reciente conocido, debido a que se cruzaron el pasado 20 de junio en el debut del certamen internacional, Lionel Scaloni no quiere sobresaltos y buscará quedarse con la victoria de manera sólida, para evitar los contratiempos sufridos ante Ecuador en los cuartos de final.

El entrenador del seleccionado albiceleste planifica cambios respecto al empate con la Tri con el ingreso de Ángel Di María y la salida de Nicolás González. Sin embargo, esta variante en el extremo izquierdo no sería la única modificación, sino que Scaloni colocaría a Alexis Mac Allister en un rol más centralizado, jugando como volante central, y Enzo Fernández saldría del XI para que ingrese en su lugar un futbolista que no es un habitual titular para el DT, armando un inédito mediocampo.

Según informó el periodista Leo Paradizo en ESPN, el puesto de Enzo lo ocuparía Exequiel Palacios, y también corre con chances de estar como titular Giovani Lo Celso. El “Tucu” es el habitual suplente de Rodigo De Paul, por lo que no goza de una extensa cantidad de minutos en la Selección.

En búsqueda de un mediocampo más dinámico, en base a lo que puede plantear Canadá, Scaloni pondría en cancha a Palacios, Alexis y De Paul en la zona central y conformarían un tridente de volantes que nunca utilizó el entrenador en su ciclo.

Palacios se asoma como posible titular (IMAGO)

Cuando Exequiel Palacios era considerado titular en la Selección, Mac Allister aún no gozaba de minutos en la Albiceleste, y luego se asentó como titular por encima del Tucu junto con Enzo Fernández y De Paul. Además, cuando el ex River ingresa desde el banco, habitualmente lo hace en lugar de RDP o de Alexis, por lo que nunca compartieron el tridente del mediocampo en partidos oficiales ni en amistosos.

Y si bien no está confirmado este once inicial debido a que le duda es Palacios o Lo Celso, Scaloni no descarta patear el tablero en un importante partido en el que se juega el pase a la final de la Copa América ante Canadá.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Canadá

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios/Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Canadá para enfrentar a Argentina

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

En Canadá palpitan el duelo con confianza

Previo a este encuentro, el capitán del seleccionado canadiense, Alphonso Davies, habló con los medios, y allí se mostró confiado en que tendrán un mejor desempeño dentro del campo de juego, a diferencia de lo que fue en el estreno en este certamen, donde la Albiceleste triunfó por 2 a 0.

“Jugamos contra ellos en la fase de grupos. Jugamos bien, aunque no obtuvimos el resultado esperado. El próximo partido será diferente”, comenzó y luego agregó: “Una victoria y pasamos a la final. Una derrota y nos volvemos a casa. Ellos [los argentinos] no nos harán ningún regalo. Por nuestra parte, nunca hemos tenido tanta hambre”.

