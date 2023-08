La jugada que derivó en una luxación de rodilla para el jugador de Argentinos Juniors Luciano Sánchez, quién será operado en las próximas semanas y deberá afrontar una recuperación de entre ocho y doce meses, dejó varias aristas en observación.

En primera instancia, derivó en la expulsión del futbolista brasileño, que se perderá la revancha que se disputará el próximo martes en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. También mostró el costado más humano del exjugador del Real Madrid, quien rompió en llanto dentro del campo por el daño involuntariamente ocasionado y que luego hizo todo a su alcance para disculparse con su colega. Por otro lado, el entrenador Fernando Diniz reclamó públicamente que se jugador no debió ser expulsado. Incluso Fluminense elevó un pedido a CONMEBOL para que se anule la expulsión por haberse tratado de una acción involuntaria y desafortunada.

En un audio de WhatsApp que se filtró, el propio Marcelo reconoció que desde el club le habían pedido dejar de referirse públicamente al tema mientras el ente rector del fútbol sudamericano tomaba una decisión, algo que finalmente sucedió y no con la resolución que esperaban en Fluminense, pues ese pedido de nulidad fue rechazado.

Ya el pedido del equipo brasileño se juzgaba como un sinsentido si se tiene en cuenta que la expulsión se produjo luego que la jugada se revisara en el VAR, por lo que en CONMEBOL entendieron que no había necesidad de continuar revisando la acción para determinar si hubo o no intencionalidad. De esta manera, Marcelo termina de confirmarse como baja para el partido revancha de octavos de final.

¿Cuándo será operado Luciano Sánchez?

Tal y como informó Argentinos Juniors después que el jugador recibiera el alta del Sanatorio Finochietto para poder regresar a su casa, la operación a la que se someterá por haber sufrido una luxación de su rodilla izquierda está programada para dentro de las próximas tres semanas. A partir de allí, deberá iniciar una rehabilitación que se estima le demandará entre ocho meses y un año.

La respuesta de Luciano Sánchez a Marcelo

Tras recibir el alta en el Sanatorio Finochietto, Luciano Sánchez reveló que supo que Marcelo había ido a buscarlo al vestuario e incluso a la clínica; además que recibió mensajes de este para disculparse. Como ya había hecho en privado, también se encargó de dejar una respuesta pública a futbolista: “Marcelo me pidió disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran lo que es como persona. Yo lo admiro como jugador, ahora también como persona. Nada que reprocharle. Que se quede tranquilo”, dijo.