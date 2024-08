Talleres de Córdoba se prepara para enfrentar a River en condición de local por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, y su presente no es el mejor, no solo por el rendimiento que muestra el equipo dentro de la cancha, sino que también por problemas en el mercado de pases.

Es que, el elenco dirigido por Walter Ribonetto, que no contará con su máxima figura, Ramón Sosa, recibió un duro revés a tres días del importante duelo contra el Millonario, ya que podría caerse la llegada de Camilo Mena, el extremo colombiano que se desempeña en el Lechia Gdańsk de Polonia.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el elenco polaco rechazó la oferta que realizó Talleres por el delantero colombiano de 21 años, que era de dos millones y medio de dólares para comprar un gran porcentaje de la ficha del surgido en Tigres de su país natal.

Además, siguiendo con su información, la fuente citada agrega que el elenco cordobés es optimista de que cerrará esta negociación, y es por eso que anotó al futbolista en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Cabe destacar que para que Mena esté presente contra el Millonario, deberá convertirse en nuevo jugador del club antes de las 14:00 horas de Argentina del lunes 12 de agosto.

Posteo de Germán García Grova.

La búsqueda de Mena se debe a que Ribonetto quiere reemplazar a Ramón Sosa, la máxima figura de su equipo en la primera parte de la temporada, debido a que el futbolista paraguayo se plantó con la dirigencia y pidió ser transferido, luego de que la T rechace una oferta del Nottingham Forest de Inglaterra.

Como consecuencia de esto, el ex Gimnasia de La Plata sigue entrenando en Talleres, pero de manera diferenciada, y no es tenido en cuenta para los próximos partidos, por lo que no estará en la ida contra el Millonario, convirtiéndose en una baja más que sensible para el local.

Las estadísticas de Camilo Mena

Desde que debutó como profesional, donde ya lució las camisetas de Valmiera FC, Lechia Gdańsk, Deportivo Pereira, Tigres FC y Jagiellonia Białystok, fueron 133 los partidos que afrontó Camilo Mena: convirtió 25 goles y aportó 27 asistencias.

¿Qué pasará con Ramón Sosa?

Nottingham Forest sabe que la operación no está finiquitada y que deberá estirarse algo más en los números para que Ramón Sosa deje a Talleres y se mude hacia Inglaterra, ya que el contrato del futbolista paraguayo está acordado.

La oferta de los ingleses, con los impuestos incluidos, rondaría los 20 millones de euros. Y sería una venta top para Talleres, además de que sería la más elevada de toda su historia. Todo dependerá de Andrés Fassi, a quien el extremo con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata le pidió que acepte lo que ya fue ofrecido.