El cuadro de la Copa Libertadores 2023 quedó definido. Boca será rival de Nacional de Uruguay, mientras que River tendrá una parada brava ante Internacional de Porto Alegre. Ahora, CONMEBOL hizo oficial el calendario con los días y horarios de cada encuentro.

Los primeros en salir a la cancha serán los de Martín Demichelis, que jugarán sus dos encuentros un día martes. La ida será el 1 de agosto en el Monumental, mientras que la vuelta se jugará el 8 del mismo mes en el Estadio José Pinheiro Borba, mejor conocido como Beira Río. Los dos compromisos comenzarán a las 21.

Al Xeneize le tocará jugar un día después: el miércoles. La llave entre estos dos gigantes se abrirá el 2 de agosto en Montevideo (Estadio Gran Parque Central) y el choque de vuelta será el 9 en La Bombonera. Al igual que el Millonario, se jugará a las 9 de la noche (hora de Argentina).

+ El calendario de los octavos de final de la Copa Libertadores

Martes 1 de agosto

Argentinos Juniors vs. Fluminense (19hs.)

Bolívar vs. Athlético Paranaense (21hs.)

River vs. Internacional (21hs.)

Miércoles 2 de agosto

Nacional vs. Boca (21hs.)

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle (21hs.)

Atlético Mineiro vs. Palmeiras (21:30hs.)

Jueves 3 de agosto

Atlético Nacional vs. Racing (19hs.)

Flamengo vs. Olimpia (21hs.)

Martes 8 de agosto

Fluminense vs. Argentinos Juniors (19hs.)

Athlético Paranaense vs. Bolívar (21hs.)

Internacional vs. River (21hs.)

Miércoles 9 de agosto

Boca vs. Nacional (21hs.)

Independiente del Valle vs. Deportivo Pereira (21hs.)

Palmeiras vs. Atlético Mineiro (21:30hs.)

Jueves 10 de agosto

Racing vs. Atlético Nacional (19hs.)

Olimpia vs. Flamengo (21hs.)