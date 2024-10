Un River totalmente desconocido sufrió el golpe más duro de 2024 al caer por 3 a 0 en Belo Horizonte contra Atlético Mineiro por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Si bien es cierto que todavía queda la revancha en el Monumental y que no todo está dicho, sería prácticamente un milagro que los de Marcelo Gallardo puedan revertir este resultado.

Si algo caracterizó a River, sobre todo en los partidos de Copa Libertadores que disputó desde que Gallardo volvió fue su solidez defensiva y la intensidad general del equipo para moverse en bloque y que todas las líneas estén en la misma sintonía. Ante Atlético Mineiro fue lo opuesto, además de varios errores individuales que se pagaron caro.

La reacción de la Conmebol ante la derrota de River

A través de las redes sociales, la casa madre del fútbol sudamericano reaccionó a la dura caída de River en Brasil y lo hizo mediante un corto video del entrenador Millonario: “La decepción de Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate”, acompañado de un emoji de una cara triste y otro de una copa.

El análisis de Gallardo tras la caída en Brasil

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo realizó un crudo análisis de lo sucedido en Belo Horizonte: “No salió nada de lo que planificamos o intentamos desarrollar en la previa del partido, cuando no fluye, es difícil hacer un análisis porque nada se manifestó de lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo que sufrió en todas las lineas. Cuando pasa eso y con un rival con jerarquía la pagas caro, como hoy. No fuimos el equipo duro que queríamos ser y eso el rival lo vio y lo aprovechó”.

ver también No se vio: la reacción de Marcelo Gallardo en el tercer gol de Atlético Mineiro contra River

Además, agregó: “Fallamos ahí, veníamos siendo un equipo duro. Éramos un equipo duro, difícil para el rival y sin tener la calidad futbolística que pretendemos, pero no esperábamos este resultado. No tuvimos esa condición de equipo duro que nosotros somos para enfrentar a un equipo que se nos plantó con sus armas y jerarquía, pero no iba a haber diferencia en el juego”.

Publicidad

Publicidad

“No supimos contrarrestar eso de manera mas solida como equipo y eso en definitiva me da mucha impotencia. No quiero profundizar mas porque me parece que es lo que se vio”, concluyó el DT del Millonario.