Marcelo Gallardo explicó en qué falló River en la goleada ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores

Por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, River Plate recibió un cachetazo al caer por 3-0 ante Atlético Mineiro en el Arena MRV. Deyverson, en dos oportunidades, y Paulinho fueron los autores de los goles en un encuentro en el que el Millonario no hizo pie.

El planteo de Marcelo Gallardo, que consistió en 5 defensores y Nicolás Fonseca como volante central, fue superado por el de Gabriel Milito, que se llevó un resultado de oro y buscará la próxima semana la clasificación a la final en el Más Monumental, dónde será también el partido por el título.

En conferencia de prensa, Gallardo fue muy autocrítico y analizó: “No salió nada de lo que planificamos o intentamos desarrollar en la previa del partido, cuando no fluye, es difícil hacer un análisis porque nada se manifestó de lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo que sufrió en todas las lineas. Cuando pasa eso y con un rival con jerarquía la pagas caro, como hoy. No fuimos el equipo duro que queríamos ser y eso el rival lo vio y lo aprovechó”.

“Fallamos ahí, veníamos siendo un equipo duro. Éramos un equipo duro, difícil para el rival y sin tener la calidad futbolística que pretendemos, pero no esperábamos este resultado. No tuvimos esa condición de equipo duro que nosotros somos para enfrentar a un equipo que se nos plantó con sus armas y jerarquía, pero no iba a haber diferencia en el juego”, comentó el Muñeco.

Y cerró la idea: “No supimos contrarrestar eso de manera mas solida como equipo y eso en definitiva me da mucha impotencia. No quiero profundizar mas porque me parece que es lo que se vio”.

Gallardo explicó por qué eligió esa formación ante Atlético Mineiro

“Tratar de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera, por dentro jugaban con 3 puntas, también tratar de tomar hombre, mas Fonseca como hombre libre para que pudiera tener la posibilidad de hacer 2 con 1 si era necesario, pero que fluyera”, comenzó explicando el DT.

Y concluyó: “Éramos un hombre mas en la mitad de cancha, pero no fluyó. Ellos con pelotazos largos nos complicaron, hubo desacoples del equipo y llegaron los goles que fueron muy fáciles, esa es la sensación que te da. No fuimos el equipo duro para resistir los ataques y dañarlos cuando recuperáramos la pelota”.

El mensaje de Gallardo a los hinchas de River de cara a la vuelta

“La gente acompañó de manera increíble, por eso tengo una sensación de que no pudimos responderle a toda esa gente que vino y el equipo tendrá que resolver, tendremos que resolver para la vuelta jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta noche, de la bronca que hay que tatar de masticar para enfocarnos en lo que viene debemos reflexionar del partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta”, comentó el Muñeco.

Qué tiene que hacer River para dar vuelta la serie

Consciente por el resultado desfavorable, Gallardo no se dio por vencido y explicó: “Tiene que haber una reacción para poder estar en el partido de vuelta, tiene que haber reacción futbolístico. Ahí nos vamos a enfocar. Vamos a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, eso va a ser un plus. Tenemos que atender lo que hicimos hoy y mejorar muchísimo para lo que viene”.

Cuándo es el partido de vuelta entre River y Atlético Minero

Luego de la ida en Minas Gerais, los de Gallardo recibirán a los de Gabriel Milito el próximo martes 29 de octubre en el Estadio Más Monumental desde las 21.30, hora argentina.