Desde el domingo pasado que Jorge Almirón no es más el director técnico de Boca Juniors. La final perdida contra Fluminense en el marco de la CONMEBOL Libertadores fue determinante para que el estratega tome la determinación de dar un paso al costado ni bien el plantel profesional de la entidad Xeneize concretó su retorno a Buenos Aires.

En medio de ese panorama, uno que apareció en escena para deshacerse en elogios hacia Almirón fue Fernando Diniz, entrenador del propio conjunto brasileño que se quedó con el anhelado título. Por ello, el director técnico saliente de Boca no dudó y utilizó sus redes sociales para brindarle una cálida respuesta a su colega.

“Tu mensaje reconforta en medio del dolor de la derrota. Gracias por tus palabras Fernando y felicitaciones por el título conseguido”, exteriorizó Almirón por intermedio de su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, el exentrenador de Boca se mostró muy agradecido por el tiempo que se tomó Diniz para destacarlo en medio de la algarabía.

+ ¿Qué había dicho Fernando Diniz?

“Me sorprendió mucho su salida. Para los dos equipos fue muy difícil. Es una pena. Te deseo suerte, Jorge Almirón, felicitaciones por el gran trabajo. Boca llegó muy bien a la final de la Copa Libertadores, con mucha dificultad. Me encontré con uno de los equipos mejor entrenados de toda la competencia. Por eso me sorprendí”, había comenzado señalando Fernando Diniz sobre Almirón.

“Es el resultado de un trabajo que, si no hubiéramos ganado, no habríamos fracasado. Lo de Boca no es un fracaso, tiene que frenar eso. Quien haya llegado hasta aquí es un campeón. Un campeón no es quien gana el título. Un campeón es quien vive con dignidad, quien respeta y quien trabaja con amor”, había ampliado el brasileño al respecto.

+ El futuro de Almirón

Naturalmente, todavía es muy reciente el alejamiento de Almirón de Boca. Por ello, el entrenador se encuentra descansando después de semanas muy agotadoras que tuvieron como foco central la final de la CONMEBOL Libertadores. De todas maneras, al estratega argentino ya comienzan a aparecerle propuestas en el horizonte.

De hecho, según informó en las últimas horas el medio de comunicación mexicano ‘WDeportes’, Almirón se presenta como el candidato principal para tomar las riendas de un peso pesado de dicho país norteamericano como Cruz Azul. La Máquina Cementera viene edificando una pésima campaña y necesita mejorar lo más rápido posible.

+ Los números de Almirón en Boca

Al frente de Boca Juniors, Jorge Almirón diagramó un 49,61 por ciento de efectividad: 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas en 43 partidos disputados.

+ Los otros equipos que dirigió Almirón

Antes de recalar en el Xeneize, Jorge Almirón comandó a Dorados, Defensa y Justicia, Veracruz, Correcaminos, Tijuana, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, Lanús, Atlético Nacional de Medellín, San Lorenzo de Almagro, Al-Shabab y Elche.