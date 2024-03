Liga Deportiva Universitaria de Quito se transformó en un conjunto totalmente habitual de la CONMEBOL Libertadores. De hecho, supo ser campeón del certamen continental más importante de Sudamérica a nivel de equipos, allá por 2008 de la mano de Edgardo Bauza. Por ende, es digno de respeto en cada presentación.

A su vez, el combinado de la capital ecuatoriana es el campeón vigente de la Copa Sudamericana, lo que le permitió disputar la Recopa que terminó perdiendo de forma apretada y agónica con Fluminense. De todos modos, Liga de Quito no se conforma con lo conseguido hasta ahora y tiene el deseo de seguir pisando fuerte en todos los frentes.

En medio de ese panorama, el conjunto Albo cayó en el Grupo D de la Copa Libertadores de América 2024. Allí será cabeza de serie y tendrá que medir fuerzas con varios pesos pesados del calibre de Junior de Barranquilla, Botafogo y Universitario de Deportes de Perú. Naturalmente, el primer objetivo es clasificarse para los octavos de final.

Bajo esa órbita, quien apareció en escena para brindar sus sensaciones sobre lo que viene fue Lisandro Alzugaray, experimentado volante ofensivo o delantero argentino de 33 años de edad que, paralelamente, se despachó con un deseo bastante sorprendente sobre el propio certamen continental. Un deseo que incluye a River Plate.

La entrevista a Alzugaray fue publicada en el sitio oficial de CONMEBOL y a través de las redes sociales. En la misma, el nacido en Viale, provincia de Entre Ríos, indicó que Germán Cano es su jugador favorito y que le gustaría enfrentar al Millonario dirigido por Martín Demichelis en la gran final de la Copa Libertadores de América.

“La final la quiero jugar contra River, sin dudas”, exteriorizó Alzugaray sobre el duelo decisivo que se desarrollará en el propio Estadio Monumental del barrio porteño de Núñez. Eso sí, esa posibilidad está directamente ligada a la posición en la que terminen los respectivos equipos en sus grupos, si es que logran la clasificación.

Cabe recordar que Alzugaray inició su carrera como futbolista profesional en Atlético Paraná y posteriormente defendió las camisetas de Chaco For Ever, San José (Bolivia), Newell’s Old Boys de Rosario, Central Córdoba de Santiago del Estero, Aucas (Ecuador), Universidad Católica (Ecuador) y Al-Ahli (Arabia Saudita).

¿Cuándo debuta River en la Libertadores?

El Millonario pondrá primera marcha en la CONMEBOL Libertadores el martes 2 de abril a las 21:30 horas visitando a Deportivo Táchira en Venezuela.

El grupo de River en la Copa Libertadores

Los de Martín Demichelis compartirán la zona con Deportivo Táchira, Libertad y Nacional de Montevideo.