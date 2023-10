Ya sucedió en 2018 y en 2019. ¿Puede mudarse sobre la marcha la final de la CONMEBOL Libertadores 2023? Por lo pronto, esta pregunta sin respuesta confirmada mantiene en vilo a Boca y Fluminense al punto tal que se programó una reunión en Luque entre dirigentes de los clubes, miembros de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y de la propia CONMEBOL.

En la misma, se dialogará sobre la posibilidad de mudar la sede de la final de este 4 de noviembre del Maracaná a un nuevo estadio debido a que surgió una inesperada presión de parte de Flamengo, el equipo que junto a Fluminense posee la concesión del Mario Filho para hacer de local en ámbitos nacionales e internacionales. El Mengao adjudica dos motivos principales por los que buscaría que se traslade de localidad la sede de la final de la Libertadores y son éstas las razones que pusieron en jaque la organización del encuentro entre Boca y Fluminense.

En primera instancia, CONMEBOL pretende que el Maracaná no se utilice durante las dos semanas previas a la final pero tanto Flamengo como el Flu tienen encuentros por el Brasileirao en los que el Mengao sobre todo no está dispuesto a ceder para no perder la localía que más cómodo le sienta. De hecho, logró negociar entre la CBF y CONMEBOL disputar el partido ante Vasco da Gama del domingo 22 de octubre, pero no quieren quedarse solo en ese cotejo en el Mario Filho, sino que también pretenden jugar ante RB Bragantino el viernes 27, cuando resten solo 8 días para la final.

Un segundo motivo por el que Flamengo busca presionar respecto a la final de la Libertadores es que pretende un mejor resarcimiento económico teniendo mayor cantidad de entradas a su favor, ya que si bien ambos clubes de Río son socios en la concesión del Maracaná, el Fla es quien se hace cargo de los costos para la cesión y por eso, quiere quedarse con una porción de la torta repartida en las entradas.

En este contexto, la sede de la final de la Libertadores se puso en duda y se debatirá en la casa central de CONMEBOL este jueves en una reunión pautada entre Boca, Fluminense, la CBF y el ente sudamericano en sí. Sin embargo, todo parece indicar que finalmente se mantendrá al Maracaná como el estadio que albergará el encuentro que definirá al campeón y que se llegará a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, tanto al Xeneize y al Flu como a Flamengo, CONMEBOL y la CBF. Aunque todo se confirmará en las próximas horas.

Las posibilidades en caso que el Maracaná no sea sede

Si finalmente en la reunión se resuelve que el Mario Filho no puede ser sede de la final de la Libertadores, desde Brasil ya evaluaron como posibilidad que el Boca – Fluminense se dispute en el Morumbi de São Paulo, aunque otras posibilidades radican en estadios de gran capacidad en el país brasileño como el Mineirao, el Mané Garrincha de Brasília o el Nilton Santos de Río de Janeiro.

Fluminense o Flamengo: ¿Quién es el dueño del Maracaná?

Pese a que ambos hacen de locales en el Jornalista Mario Filho, lo cierto es que ni Fluminense ni Flamengo son los dueños del Maracaná, ya que el estadio pertenece al Estadio de Río de Janeiro. Sin embargo, para esta situación que complica el panorama de la CONMEBOL a días de la final de la Libertadores, Flamengo pone palos en la rueda respecto a la organización y la cesión del Maracaná para dicho evento.

¿Qué opinan desde Boca sobre la posibilidad de un cambio de sede?

Según informó Tato Aguilera en TyC Sports, en Boca sostienen que la sede no se modificará y la final seguirá siendo en el Maracaná pese a este corro que circula en Brasil sobre el pedido de Flamengo para cambiar el estadio del partido definitivo de la Libertadores.

El antecedente reciente de un cambio sobre la marcha en una final de Libertadores

En 2019, para la final que disputaron Flamengo y River, CONMEBOL tuvo que modificar dos semanas antes la sede del encuentro que definía al campeón ya que la misma era en Santiago de Chile, pero la situación política del país trasandino en aquel entonces hizo que la sede se mude a Lima, Perú.

Como si fuera poco, la edición 2023 de la final de la CONMEBOL Sudamericana también tuvo que mudarse del Estadio Centenario de Montevideo al Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este.