El experimentado delantero no será la única baja importante que tendrá el Galo para visitar el Nuevo Gasómetro.

Por qué no juega Hulk en Atlético Mineiro vs. San Lorenzo por la Copa Libertadores 2024

San Lorenzo deberá afrontar una bravísima serie de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en medio de una crisis tanto desde los resultados como desde lo dirigencial. Sin embargo, dentro de la seria amenaza que representa el equipo de Gabriel Milito en esta llave, el Galo no podrá contar con Hulk, su gran emblema desde hace varios años.

El potente delantero brasileño de 38 años tuvo que pedir el cambio antes de los 20 minutos de juego durante un partido contra Club Regatas por los octavos de final de la Copa de Brasil y los temores que despertó al no poder caminar sin dificultades se confirmaron posteriormente con los estudios médicos.

Finalmente a Hulk le detectaron una lesión en la pantorrilla derecha, más precisamente en el sóleo, y desde el club no pusieron plazos para su recuperación. Sin embargo, las observaciones diarias del cuerpo médico indicaron que el atacante no estaba en condiciones de viajar hacia Buenos Aires para afrontar la ida de la llave ante el Ciclón. Una baja de peso, como pocas para el Galo.

Hulk, la gran baja que tendrá Atlético Mineiro contra San Lorenzo en la ida de los octavos.

Eduardo Vargas, otra baja importante en Atlético Mineiro

Otro de los delanteros del Galo que no podrá decir presente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 ante San Lorenzo es Eduardo Vargas. El chileno aquejó dolores en la zona de la rodilla y, con la intención de no arriesgarlo en el inicio del segundo semestre del año, Vargas fue reservado y apuntará a estar en la vuelta en Belo Horizonte.

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro: horario, canal de TV y streaming

Horario : 21:30 horas (ARG)

: 21:30 horas (ARG) Estadio : Nuevo Gasómetro

: Nuevo Gasómetro TV : FOX Sports

: FOX Sports Streaming: Disney+

Quién es el árbitro de San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

CONMEBOL designó un cuerpo arbitral enteramente uruguayo para el partido de ida de la serie de octavos de final entre San Lorenzo y Atlético Mineiro, el cual será encabezado por el juez Gustavo Tejera. Así se compone el equipo: