Cristian Sánchez Prette, con 38 años de edad, se encuentra defendiendo la camiseta de Sacachispas, equipo que milita en la tercera categoría del fútbol argentino. Sin embargo, el mediocampista cuenta con una trayectoria realmente interesante.

Es que, a lo largo de su carrera, el volante vistió los colores de Huracán, Club, Estudiantes de La Plata -donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2009-, Newell’s Old Boys de Rosario, Barcelona de Guayaquil, Argentinos Juniors, Club Deportivo Águila, Estudiantes de Río Cuarto, Berazategui y Club Deportivo Audaz.

Sin embargo, en el presente, el futbolista nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, tiene una actividad paralela un tanto particular. Es que se desempeña como tarotista e inclusive anunció cómo les irá a Boca Juniors y River Plate en esta Copa Libertadores.

“Las cartas indican que Boca va a pasar de ronda pero no la va a tener fácil, le va a costar bastante. Se nota que hay un problema interno en Boca y es viejo, no viene de ahora. Hay muchas chances de que gane la Copa. No es un sí rotundo. Falta mucho. Es más un sí que un no, pero hay mucha inestabilidad. También podría ser algo en la institución que no está bien”, comenzó anunciando sobre el Xeneize.

“River está complicado. Está en la misma situación que Boca pero los Xeneizes tienen más chances. Tiene grandes chances de pasar. No se puede dar un sí rotundo pero le va a costar. No tiene tantas chances de ser campeón como Boca. Va a tener trabas. Creo que el arbitraje se le va a poner en contra con algún error o polémica que lo puede dejar afuera”, dijo sobre River en diálogo con ‘Olé’.