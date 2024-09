Este martes, desde las 17.30 horas, la Selección Argentina se verá las caras con Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo será en la calurosa ciudad de Barranquilla, donde se espera un clima espeso para la hora de partido entre dos selecciones que vienen de enfrentarse recientemente en la final de la Copa América en Estados Unidos. Adolfo José Valencia, popularmente conocido como el Tren, le puso picante a la previa del partido y recordó una goleada histórica de los cafeteros en 1993.

En diálogo con TyC Sports, y en tono de broma, el Tren Valencia comenzó diciendo: “Siempre va a haber revancha porque yo sé que ustedes siempre recuerdan el 5-0. Los argentinos quieren desquitarse”. Cabe recordar que por las Eliminatorias el Mundial de Estados Unidos 1994, Argentina cayó duramente por 5 a 0 ante Colombia en el Estadio Monumental, aquella noche fatídica para los de Alfio Basile, el Tren anotó el quinto tanto del conjunto colombiano que se ganó el pase a la Copa del Mundo. Dicho certamen, y también el de Francia 1998, tendría a Valencia como uno de los convocados a la Selección Colombia.

Valencia y cómo debe afrontar Colombia el duelo ante Argentina

“Colombia no le puede regalar nada sino jugar serio, jugarse una final. Cuando se juega con Argentina, con Brasil, con esas selecciones así, siempre se juega una final. Yo no me río por nada sino por el cariño y el aprecio que les tengo a ustedes. Los quiero a ustedes pero ustedes ya saben que estos partidos hay que ir con todo. Yo cuando jugaba con ustedes no regalaba nada y ustedes no regalan tampoco”, afirmó el Tren.

El Tren Valencia en el Mundial 94. (Foto: IMAGO).

El último antecedente entre Argentina y Colombia

La Selección Argentina y Colombia se vieron por última vez las caras hace casi dos meses, más precisamente el 14 de julio en la final de la Copa América, la cual tuvo como vencedor al elenco de Lionel Scaloni por 1 a 0. Si bien fue un encuentro parejo y terminó igualado 0 a 0 en los 90 minutos, ya en el tiempo extra apareció Lautaro Martínez para convertir el único tanto de la noche en Miami y así darle a la Albiceleste su decimoquinta Copa América.