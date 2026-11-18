Ignacio Alonso, Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, adelantó cómo se disputará el camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El Mundial de 2030 tendrá seis sedes y tres de ellas serán países de Sudamérica: Argentina, Uruguay y Paraguay. Si bien la mayoría de encuentros se jugarán en España, Portugal y Marruecos; habrá tres encuentros inaugurales en Buenos Aires, Montevideo y Asunción para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo de 1930.

Esto hace que la Selección Argentina, la Celeste y la Albirroja ya estén clasificadas al próximo Mundial en su condición de anfitrionas. Sin embargo, serán parte del nuevo formato de Eliminatorias que se asemejará a la Nations League de la UEFA.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título“, explicó Ignacio Alonso -Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol- en diálogo con Carve Deportiva.

Argentina y Brasil se enfrentaron por última vez en marzo de 2025 (Getty Images)

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Así quedó labla de Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026

Tabla de posiciones de Eliminatorias Conmebol Mundial 2026 (Foto: Google)

En síntesis

Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 junto a Uruguay y Paraguay.

ya está clasificada al Mundial 2030 junto a Uruguay y Paraguay. Mundial de 2030 tendrá seis sedes con tres partidos inaugurales en Sudamérica.

tendrá seis sedes con tres partidos inaugurales en Sudamérica. Eliminatorias Conmebol cambiarán a un formato estilo Liga de Naciones por un título.