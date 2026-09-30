Se confirma cómo se jugarán las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030: Argentina, Paraguay y Uruguay, clasificadas

Todos los detalles relacionados a las Eliminatorias Conmebol rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Mientras se disputa la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026, en la que los seleccionados de Conmebol participan de amistosos variados, se dieron novedades importantes acerca de los partidos que comenzarán a jugarse por los puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

En concreto, desde ESPN detallaron algunas dudas respecto a la forma en la que se disputará el torneo todos contra todos que definirá la suerte de los seleccionados sudamericanos.

Entre las noticias que circularon estas horas, se volvió a confirmar lo que ya se había hecho oficial tiempo atrás: Argentina, Paraguay y Uruguay son las tres selecciones que ya se encuentran clasificadas a la Copa del Mundo del 2030 por el hecho de ser sede de sus partidos en la fase de grupos.

Con tres cupos ya confirmados, la Conmebol dejó en claro que las siete selecciones restantes pelearán entre sí por los lugares restantes asignados a Sudamérica para clasificar al Mundial. En total, serán tres cupos más, además del medio cupo para el repechaje.

Sin embargo, Argentina, Paraguay y Uruguay participarán de las Eliminatorias. Serán parte del torneo de 18 fechas que comenzará en la ventana internacional de marzo del 2027, pero independientemente de sus resultados, ya tendrán la clasificación al Mundial 2030 asegurada.

El Monumental, la sede de Argentina en el Mundial 2030

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Así las cosas, entre Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia lucharán por los tres cupos y medio para meterse en la próxima Copa del Mundo. Las tres que ya están clasificadas, serán parte de las Eliminatorias para no perder rodaje competitivo.

Las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2030

Al jugarse en seis sedes distintas, los seis anfitriones ya están adentro de la Copa del Mundo 2030: Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos.

Cuándo se juega el Mundial 2030 y qué falta definir

El torneo se disputará en junio y julio de 2030, pero la FIFA todavía no publicó el calendario definitivo con las fechas exactas de inicio y de la final. Tampoco está cerrado el número de selecciones participantes: la propuesta de ampliar el torneo a 64 equipos, presentada en marzo de 2025, sigue sin resolución.

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Quedan entonces tres definiciones pendientes —sede de la final, calendario y formato— y ninguna tiene plazo anunciado. La referencia inmediata sigue siendo el Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá antes de que el ciclo 2030 entre en su fase de definiciones.