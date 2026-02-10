Conmebol quiere a todas sus selecciones clasificadas para el Mundial 2030

El camino de las selecciones sudamericanas tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, de momento es bastante incierto. Porque, en primera medida, la FIFA debe definir si finalmente aumentará la cantidad de participantes del campeonato de 48 (como será en el certamen que comenzará el próximo 11 de junio) a 64.

De ser así, Conmebol tendrá que modificar su calendario habitual, puesto que la idea de la entidad que regula el fútbol en Sudamérica es que Argentina, Uruguay y Paraguay, por ser anfitriones en la primera fase, clasifiquen directamente y que se mantengan las 6 plazas y media que tuvo en las últimas eliminatorias. Es decir, las otras 7 selecciones pelearían para ver quiénes son los 6 que se quedan con los pasajes directos y cuál iría a buscar su cupo al Torneo Internacional (Repechaje).

Al respecto de lo que será la Copa Mundial 2026 y del periodo posterior camino a la edición que se jugará en 2030, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se expresó en el marco de la firma de un convenio con el Gobierno de Paraguay: “Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio. Eso a nosotros apenas nos parece justo”.

Y en cuanto a la gestión que hará como mandamás del fútbol de la región, advirtió: “Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición“.

Para cerrar, remarcó el nivel de las clasificatorias sudamericanas: “El mundo es testigo de que las eliminatorias a un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias, más competitivas, se juegan en Sudamérica”.

¿Cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2030?

En caso de que FIFA mantenga las 6 plazas y media a Sudamérica independientemente de los pasajes directos para Argentina, Uruguay y Paraguay por ser anfitriones, Conmebol evalúa cambiar el sistema de competencia para esta ocasión en especial. Ya se planteó transformar el torneo en una Liga de las Naciones (como tiene UEFA o Concacaf), que tenga valor de un título oficial, para que Argentina, Uruguay y Paraguay también puedan participar y mantengan tanto el interés como el espíritu competitivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Era el nombre principal del recambio en Argentina post Qatar, pero está cada vez más lejos del Mundial 2026

ver también Con Thomas Frank en la cuerda floja, un DT argentino suena para dirigir al Cuti Romero en Tottenham

Sin embargo, no es una moción que cuente con el 100 por ciento de la aceptación de los presidentes de cada una de las asociaciones miembro.

En síntesis