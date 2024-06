La Eurocopa 2024 en Alemania nos ha dejado grandes momentos tanto dentro como fuera del campo de juego, pero también fuera. Y una inesperada situación fue reportada con una de las primeras selecciones eliminadas de la competencia durante la Fase de Grupos.

Se trata del seleccionado de Serbia, y más específicamente de su arquero suplente, Vanja Milinkovic-Savic. El arquero de 2,02m del Torino italiano perdió algo más que el puesto de titular en esta Eurocopa, luego de reportarse su protagonismo en una pelea de bar en Múnich.

El medio serbio Telegraf reveló que, en el día libre previo al partido decisivo entre Serbia y Dinamarca, Milinkovic-Savic perdió los estribos y tuvo una pelea nocturna, la cual llegó a las manos y en la que tuvo que actuar la seguridad del local.

De acuerdo a la información publicada por el medio, todo comenzó con un comentario de este fanático serbio, quien expresó: “¿Qué haces aquí? ¡Deberías estar concentrado y estás bebiendo!”. El medio afirma que esto provocó la reacción de Vanja, quien maldijo al fan, caminó hacia él y luego lo golpeó. Todo resultó en el accionar del cuerpo de seguridad del bar, que respondió a la agresión.

Vanja Milinkovic Savic tuvo una pelea de bar en la previa de Serbia vs. Dinamarca.

El dueño del bar cuenta una historia diferente

La historia publicada en el medio no condice con las palabras del dueño del bar en cuestión, que contó una historia un tanto diferente, aunque en ella Vanja Milinkovic-Savic sigue siendo el foco de una disputa.

“Nuestros guardias de seguridad no lo reconocieron y no quisieron dejarlo entrar porque vestía de pantalón corto, se enfureció y hubo una pelea”, cuenta el dueño del bar, quien prefirió mantener su identidad anónima. “Intervine rápidamente para calmar la situación. Le pedí que entrara conmigo pero no quiso hacerlo, no llegué a escuchar qué se dijeron ni si hubo algún empujón”, completó.

Las declaraciones de Dragan Stojković al regresar de la Eurocopa abrieron esta ‘Caja de Pandora’

La historia fue investigada a partir de las declaraciones del entrenador de Serbia en su arribo a Belgrado, una vez que la Selección de Serbia quedara eliminada, luego del empate ante Dinamarca.

Las declaraciones de Stojkovic provocaron que la situación saliera a la luz.

“Las debacles son cuando alguien te gana 7 a 0, cuando te emborrachas en Augsburgo y Múnich, cuando peleas en los entrenamientos…“, declaró Dragan Stojković, lo cual llamó la atención de los periodistas y, aunque rápidamente intentó desestimar la situación destacando que nadie del equipo hizo eso, provocó la investigación de los periodistas serbios y el descubrimiento del altercado de Vanja.

Milinkovic-Savic fue el arquero titular de Serbia en Qatar 2022, pero la aparición de Pedraj Rajkovic, arquero del Mallorca español, lo relegó al banco de suplentes en esta Eurocopa. A pesar de la eliminación, Rajkovic fue la figura serbia en el torneo y hasta fue el MVP del encuentro ante los daneses.