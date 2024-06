Con un seleccionado que tuvo varios futbolistas suplentes, Argentina venció por 2 a 0 a Perú con un doblete de Lautaro Martínez y selló una fase de grupos perfecta. Sin goles en contra, con puntaje perfecto y con un equipo sólido juegue quien juegue, el campeón defensor pisa fuerte en la Copa América 2024 y espera por conocer a su rival en cuartos de final, que saldrá entre México o Ecuador.

Debido a que no se encontraba al 100% en lo físico por una contractura en el aductor derecho, Leo Messi vio el partido entero ante Perú desde el banco de suplentes junto con Rodrigo De Paul y varios titulares, quien no fue parte del once inicial para tener una jornada de descanso. Así y todo, el seleccionado argentino no extrañó en cancha a sus futbolistas claves y Lautaro Martínez se ocupó de ser el factor determinante en el resultado con sus dos goles.

Cuando convirtió el primero de ellos, producto de una enorme jugada colectiva junto con Ángel Di María y Giovani Lo Celso, el Toro se encargó de ir a celebrar con Messi en la zona del banco de suplentes en un sentido abrazo en el que también alcanzaron a hablar unos segundos.

Luego del partido, sobre el campo de juego, Lautaro explicó lo que habló en aquel festejo con Leo y el porqué fue a dicha zona a celebrar: “Fui a buscarlo porque significa mucho para nosotros, sufrió mucho por no estar acá, es nuestro capitán y lo queremos mucho“. Además, dio detalles de cómo se encuentra Messi a nivel físico. “Está bien, esperamos que pueda estar en el próximo partido“, soltó Martínez.

Más testimonios sobre la salud de Messi

Además de Lautaro, Emiliano Martínez y Ángel Di María se refirieron a la salud del aductor de Leo Messi. Dibu tomó la palabra en zona de vestuarios y expresó: “Es mejor que Leo descanse y esté en bien para los cuartos de final“, mientras que el Fideo llevó incluso más calma a la situación: “Leo está bien, se está recuperando, esperemos q esté para el otro partido, hoy la victoria es para él“.

Qué lesión tiene Leo Messi

Los estudios que se realizó luego del partido con Chile confirmaron que no hay lesión grande, que se trata de una contractura que decantó en algo mínimo y que, por ende, va a trabajar para llegar a los cuartos de final, según la información que brindó Gastón Edul sobre el parte médico. Para estar al 100% nuevamente, Messi necesita de una semana entera sin exigencias de partido, por lo que llegará a estar en óptimas condiciones para el próximo partido debido a que no jugó contra Perú.

¿Qué había dicho Messi sobre su molestia?

Aunque logró terminar el partido ante Chile, el propio Lionel Messi se encargó de explicar las molestias que sintió en el aductor durante el mismo. “Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo pero, bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, había dicho en zona mixta.

Contra quién jugaría Argentina en los cuartos de final de la Copa América

Argentina aguarda por la confirmación sobre quién será su rival en la próxima instancia. Cabe recordar que el líder del Grupo A se enfrentará al segundo del Grupo B. Es decir, los comandados por Lionel Scaloni esperan por Venezuela, Ecuador o México.

Hasta el momento, la albiceleste iría en cuartos ante Ecuador, que es escolta en el Grupo B. Aunque tiene chances escasas de quedar cómo líder, le alcanza con un empate ante México para abrochar el segundo puesto.