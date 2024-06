Con un doblete de Lautaro Martínez, en el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina venció a la Selección de Perú por 2 a 0 en el marco de la fecha 3 del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos y logró la clasificación a los cuartos de final como puntero, con puntaje perfecto.

Una vez finalizado el encuentro, Walter Samuel, quien reemplazó al suspendido Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y también palpitó el cruce de cuartos de final, en el que esperan por conocer al rival.

Además, opinó sobre lo que fue el partido de Alejandro Garnacho, el extremo por la banda izquierda que jugó por primera vez con la Albiceleste a nivel oficial: “Garnacho estuvo bien, es importante que sume minutos desde el inicio. Lo hablamos ayer que tenía la posibilidad de jugar. Él y Carboni son jóvenes que nos generan mucha ilusión y esperamos que estén mucho tiempo en la Selección”.

Alejandro Garnacho fue titular por primera vez a nivel oficial. (Foto: Getty).

Por otro lado, confesó cómo se encuentra Lionel Messi, quien fue baja por lesión para este compromiso: “Con respecto a Leo, estuvo en el vestuario, lo notamos mejor, pude hablar un segundo con él y va mejorando la situación, pero son pocos días y es prematuro hablar, no es que no quiera decir nada. Queremos escucharlo a él, al doctor e ir día a día”.

Y agregó los pasos a seguir para determinar si estará en el partido por los cuartos de final: “Lo de Messi lo dije ayer, vamos a ir día a día para ver que tiene, hablaremos con el doctor para ir analizando. Nos quedan varios días hasta el jueves para ver su evolución”.

El análisis del partido

“Creo que el rival se defendió bien, no nos dió espacio y es difícil encontrarlos por momentos. Le pedimos a los chicos que tengan paciencia, que íbamos a encontrar los espacios y aparecieron en el primer gol, que fue un gran gol. En el primer tiempo quizá nos faltó fluidez en el juego”, comenzó explicando sobre cómo prepararon el partido.

“Les pedí que se mueva más rápido la pelota, el clima estaba difícil por el calor y son cosas que van pasando en el partido. Pedimos que se mantengan positivo y que corra la pelota, por suerte no se fastidiaron y siempre se mantienen positivos”, agregó sobre la charla en el entretiempo, cuando el partido estaba 0 a 0.

Y agregó sobre la ausencia de Messi: “Sabemos que cuando no está Leo tenemos que cambiar nuestro estilo de juego, pero no mucho porque Di María tiene características similares. A veces no encontramos los espacios y vamos cambiando sobre el partido”.

El momento de Lautaro Martínez

Por otro lado, fue consultado por el nivel de Lautaro, quien marcó 4 goles en la fase de grupos y es el máximo goleador del certamen: “Lautaro está muy bien y se merece que haya marcado. Dibu marca que el equipo es sólido, cuando tuvo que intervenir lo hizo bien y está contento de mantener la valla invicta. No es de los 4 defensores, sino que es del equipo”.

Los posibles rivales en cuartos

“Son rivales distintos, a Ecuador lo enfrentamos en los últimos amistosos, nos conocemos, tienen un técnico muy capaz. Son fuertes en lo físico y sumaron mucha técnica. Si nos tocan ellos sabemos que va a ser duro, lo mismo que México que lo enfrentamos en el Mundial y tienen otras características de juego. Descansaremos mañana y nos vamos a enfocar en el partido que viene”, opinó al respecto de los dos posibles rivales en cuartos de final.