En el triunfo de la Selección de Italia por 2 a 1 contra Albania por el partido correspondiente al Grupo B de la Eurocopa 2024, el delantero Mateo Retegui vivió un momento especial, ya que debutó oficialmente con la camiseta de la Azzurra en este certamen, al ingresar por Gianluca Scamacca a falta de 10 minutos para el fin del encuentro.

Luego de este estreno en el torneo continental, el futbolista con pasado en Tigre habló con el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, en donde habló sobre su adaptación a Italia y confesó que a pesar de haber nacido y vivido toda su vida en Argentina, se siente como un italiano más.

“Yo me siento italiano. Por más que yo he vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, comenzó el delantero con sus dichos, contento por la decisión que tomó.

Además, fue consultado sobre un posible llamado de Scaloni para defender los colores argentinos, y respondió: “No puedo decirlo porque no me ha llamado. Roberto me llamó y no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.

Mateo Retegui debutó en la Euro con Italia. (Foto: IMAGO / Colorsport).

Por otro lado, se refirió a lo que fue su debut con la Azzurra, en la que le marcó un gol a Inglaterra: “Cuando jugamos en el Diego Armando Maradona contra Inglaterra, perdimos 2 a 1 pero marqué un gol en mi primer partido. No fue como lo soñé, porque lo que yo quiero es ganar siempre y con esta camiseta no se puede perder, pero fue hermoso”.

“Cuando llegué a Italia eran las 12 de la noche y me estaba esperando Mancini. Me dijo que venía acá para jugar y marcar goles. Entrené dos o tres días y me dio la confianza para jugar de titular con Inglaterra y Malta y marqué dos goles en dos partidos”, soltó sobre su primer encuentro con el ex entrenador de Italia y el pedido que le hizo.

Y siguió con respecto a lo que le pide Roberto Spalletti, el actual DT de la Azzurra: “Hago lo que dice el entrenador, para mí, las palabras que dice el entrenador, como mi padre siempre me dijo, son palabras sagradas. Quiere que juegue y ayude al equipo, con o sin pelota”.

“Siempre canto el himno, siempre lo canto bien. ¿No me has visto?”, cerró con una sonrisa al hablar del Himno Nacional de Italia, el cual cantó en cada oportunidad que fue a la selección, y que en más de una oportunidad se lo vio hacerlo con euforia.

Los números de Mateo Retegui en la Selección de Italia

Desde su debut en la Azzurra, el delantero de 25 años lleva disputados un total de 9 partidos, en los que marcó 4 goles en los 441 minutos que estuvo en cancha. Además, no aportó asistencias ni recibió tarjetas.