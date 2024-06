Después de muchas especulaciones sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé juegue para Francia ante Países Bajos, tras la fractura en la nariz que sufrió durante el estreno en la Eurocopa 2024 ante Austria, L’Equipe confirmó este viernes que el entrenador Didier Deschamps decidió no alinearlo desde el inicio del encuentro.

El delantero que recibió ayer una máscara especial de protección con la que realizó el último entrenamiento para probar las sensaciones al utilizarla, no quedó descartado del encuentro pero esperará por la oportunidad de sumar minutos desde el banco de suplentes.

Siempre según el portal francés, el seleccionado galo reorganizará su sistema en función de la ausencia de su máxima figura y propondrá un 4-4-2 con Osumane Dembélé como acompañante de Marcus Thuram en el ataque y Adrien Rabiot algo más adelantado en su función de mediocampista por izquierda.

Con Griezmann haciendo de enlace entre mediocampistas y delanteros, quien ocupará el lugar en la alineación titular que dejará vacante Kylian Mbappé será Aurelien Tchouaméni, quien no sumó minutos en el debut y se desempeñará como uno de los dos mediocampistas de contención, junto a N’Golo Kanté.

Mbappé entrenó este jueves con su nueva máscara de protección.

La alineación de Francia ante Países Bajos

L’Equipo confirmó que los once futbolistas franceses que saltarán al terreno de juego para enfrentar a Países Bajos serán Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembélé y Thuram.

¿Por qué no juega Mbappé como titular en Francia vs. Países Bajos?

Aunque en la rueda de prensa que brindó este jueves el entrenador Didier Deschamps dijo que harían todo lo que esté al alcance para que Kylian Mbappé pudiera ser parte de duelo entre Francia y Países Bajos, su decisión fue que espere en el banco de suplentes para no arriesgar en exceso su integridad física tras haber sufrido una fractura de nariz, pero a la vez tenerlo a mano si lo necesita en un partido clave para permanecer a la cabeza del Grupo D.

¿Qué había dicho Griezmann sobre una posible ausencia de Mbappé?

Acompañando a Deschamps en rueda de prensa, Antonine Griezmann, capitán del equipo, había manifestado cómo debía funcionar el equipo en caso que Kylian Mbappé no pudiera jugar ante Países Bajos. “Es todo el equipo el que debe adaptarse si no está. No sé si jugará o no ahora mismo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, cambiará mucho si no le tenemos. De todas formas, cada partido es una historia”, señaló.