El conjunto merengue está atento a la situación física de Mbappé, pero no podrá meterse en lo que el seleccionado francés defina sobre su salud.

El detalle por el que Real Madrid no se puede entrometer en las decisiones médicas de Francia con Mbappé en la Eurocopa 2024

Kylian Mbappé sufrió la rotura de su tabique nasal en el debut de la Selección de Francia en la Eurocopa 2024 tras un choque con el defensor de Austria, Kevin Danso. A pesar de esta dura lesión, el capitán y máxima figura de Les Bleus no será desafectado del seleccionado, pero sí se perderá el próximo encuentro ante Países Bajos, y disputará el resto del certamen con una máscara protectora.

Desde el cuerpo médico de Francia sostienen que no será necesaria una operación ahora porque “la intervención no elimina nada de la lesión inicial“, pero no se descarta una cirugía una vez que la Eurocopa llegue a su fin, cuando debería incorporarse a las filas del Real Madrid como nuevo fichaje estrella.

En este sentido, desde el conjunto español no pueden entrometerse en ninguna de las decisiones que el seleccionado galo tome respecto a la salud del delantero nacido en el distrito parisino de Bondy por dos razones principales. Primeramente, porque la lesión de Mbappé se dio en el seleccionado francés, por lo que el cuerpo médico de la bicampeona del mundo es la que debe encargarse de cualquier tipo de cuestión física con sus futbolistas. El segundo motivo es más particular.

Es que si bien Real Madrid ya anunció el fichaje de Mbappé y el propio Kylian firmó su contrato que lo ata al Merengue por cinco temporadas, su vínculo con el PSG sigue activo, y oficialmente será nuevo jugador del cuadro madridista a partir del 1 de julio del 2024, cuando su firma con el club parisino expire. Lógicamente, desde París Saint-Germain se desentienden de la lesión del capitán del seleccionado y pretenden que su situación física se resuelva entre el seleccionado y Real Madrid.

La postura del Real Madrid por la lesión de Mbappé

Según informa el Diario Marca, en la Casa Blanca confían en los servicios médicos de la delegación francesa y muestran optimismo con la salud de Mbappé. De todas formas, no deja de haber preocupación por una posible desmejoría en caso que se dé un nuevo golpe o un movimiento que genere una complicación en la lesión.

En paralelo, un reconocido médico español, el dóctor Ripoll, sentenció que es muy posible que Mbappé tenga que operarse luego de la Eurocopa, aunque primeramente tendrá que ser revisado una vez más, en ese caso, ya en las filas del Real Madrid.

Qué dijo Didier Deschamps sobre la chance de jugar sin Kylian Mbappé

En la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Austria, el entrenador de la Selección de Francia habló de la posibilidad de perder a su figura: “El equipo de Francia, además de Kylian, siempre va a ser fuerte. Si las noticias no son buenas, tendremos que luchar sin él. Pero Kylian es Kylian y, en cada equipo que esté, obviamente va a ser más fuerte”.

Finalmente, está todo dado para que el actual subcampeón del mundo no sufra la ausencia de su principal carta de ataque.

Los sugerentes posteos de Francia y de Mbappé

La Selección de Francia dejó un claro mensaje para el mundo del fútbol en sus redes sociales. Con una imagen de Kylian Mbappé sentado en el campo de juego y un emoji de un reloj de arena, los galos anticiparon la continuidad de su capitán en el torneo continental.

La publicación fue reposteada en Instagram por el propio jugador, que está dispuesto a jugar lo que resta de la Euro con una máscara y también soltó un sugerente posteo en su Instagram, en el que escribió: “Sin riesgos, no hay victorias“.

El fixture de Francia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024

17/06: Francia vs Austria en el Düsseldorf Arena – 1-0

21/06: Países Bajos vs Francia en el ReBull Arena

25/06: Francia vs Polonia en el Signal Iduna Park

Todos los partidos de Francia y de la Eurocopa en general se pueden sintonizar a través de Star +.