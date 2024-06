La Selección Francesa llegó a la Eurocopa 2024 como una de las máximas candidatas al título, pero una desafortunada acción la sacudió en el debut. A pesar de la victoria ante Austria por la mínima, preocupa la salud de Kylian Mbappé para el resto del torneo.

El flamante delantero de Real Madrid sufrió la fractura de su nariz al intentar cabecear una pelota en el área rival e impactar contra un defensor y no pudo completar el partido. Finalmente, decidió no operarse ahora para continuar en competencia, aunque aún no está confirmado si jugará este viernes ante Países Bajos.

Mientras tanto, la estrella de los galos sigue mostrándose positivo con respecto a su participación y este jueves sorprendió al utilizar por primera vez una máscara para proteger su nariz. Fue en el entrenamiento de su equipo en el Red Bull Arena, dónde enfrentarán a los neerlandeses.

La máscara tiene los colores de la bandera francesa y cuenta con el tradicional gallo en la frente. Entre otros detalles, incluye dos estrellas por los títulos mundiales de Francia, las iniciales de Mbappé y su número ’10’.

Mbappé en el entrenamiento de este jueves. (Foto: Marca)

Aunque la máscara se volvió viral rápidamente, medios como Marca apuntaron a que no podría utilizarla durante la Eurocopa. Es que el reglamento dice que este tipo de accesorios deben ser de un solo color y no mostrar logos.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, expresó que tiene buenas sensaciones con respecto a la participación de Mbappé ante Países Bajos: “Todo va en la dirección correcta. Ayer pudo salir y realizar actividades, igual que lo hará esta noche. Nos aseguraremos de que pueda estar disponible para mañana“.