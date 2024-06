La Euro 2024 ya golpea la puerta y las selecciones participantes se preparan para afrontar la cita continental que tendrá sede en Alemania. Inglaterra es uno de los planteles más completos y competitivos que participarán del certamen, por lo que parte como uno de los contendientes al título junto con Francia, Portugal, Italia como defensora del trofeo y el conjunto teutón al ser anfitrión.

Todas estas selecciones se han dado el privilegio de dejar jugadores importantes afuera de las convocatorias, y en el conjunto inglés uno de los nombres más resonantes es el de Jack Grealish. El extremo de 28 años no tuvo su mejor temporada en el Manchester City pero era una fija para el entrenador nacional, Gareth Southgate.

Sus 3 goles y 3 asistencias repartidos en 36 partidos en la campaña 2023/24 lo dejaron marginado de la lista a pesar de haber formado parte de los preconvocados. Una vez que fue desafectado del seleccionado de los tres leones, Grealish se marchó de su país natal para atravesar unas vacaciones en Emiratos Árabes Unidos antes de comenzar con los preparativos para la próxima temporada.

En las últimas horas, el periódico The Sun filtró diversos videos y fotos de la estadía del extremo en Dubai. Allí se lo pudo ver en un estado de borrachera en el que le costaba mantenerse de pie y caminar sin asistencia de sus acompañantes. Incluso, tuvo que ser movilizado en un buggy dentro del hotel emiratí de 5 estrellas.

Grealish en Dubai (Fuente: The Sun)

Un testigo de su presencia en el Jumeirah Beach Hotel dio detalles de aquella situación de Grealish, en los que confesó no verlo de la mejor manera: “Claramente se está tomando tiempo para superar su rechazo de la Eurocopa. Al menos tenía a sus amigos a su alrededor. El episodio no hizo nada para empañar su reputación de ‘chico fiestero’, pero era muy difícil no sentir lástima por él“, reveló al Diario The Sun.

Los convocados de la Selección Inglesa para la Eurocopa 2024

Arqueros: Aaron Ramsdale – Jordan Pickford – Dean Henderson.

Defensores: John Stones – Ezri Konsa – Marc Guéhi – Lewis Dunk – Joe Gómez – Kyle Walker – Trent Alexander-Arnold – Kieran Trippier – Luke Shaw.

Mediocampistas: Declan Rice – Jude Bellingham – Conor Gallagher – Kobbie Mainoo – Adam Wharton – Eberechi Eze – Cole Palmer.

Delanteros: Anthony Gordon – Bukayo Saka – Phil Foden – Jarrod Bowen – Harry Kane – Ollie Watkins – Ivan Toney.

Grupo y calendario de Inglaterra en la Euro 2024

Los dirigidos por Gareth Southgate comparten el Grupo C con Eslovenia, Dinamarca y Serbia. Su calendario será el siguiente:

Fecha 1: Inglaterra vs Serbia – Domingo 16 de junio 16:00

Fecha 2: Inglaterra vs Dinamarca – Jueves 20 de junio 13:00

Fecha 3: Inglaterra vs Eslovenia – Martes 25 de junio 16:00

*Horario de Argentina.

Más fotos de Grealish en Dubai