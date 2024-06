Kylian Mbappé apareció en las primeras planas de la prensa europea aún sin hacer su debut con Francia en la Eurocopa 2024. Es que el francés decidió aprovechar la conferencia de prensa previa al partido de su seleccionado contra Austria para enviarle un mensaje a los jóvenes de su país de cara a las próximas elecciones.

“Francia está en un momento crucial de su historia. Creo que somos una generación que puede hacer una diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país”, declaró el astro del Real Madrid.

Kylian Mbappé no se calló su postura política.

Si bien no mencionó nombres en particular ni partidos específicos, las críticas a Mbappé no tardaron en llegar desde distintas partes del mundo. Sin ir más lejos, un colega suyo y posible rival en la Eurocopa 2024 se mostró en desacuerdo públicamente en una conferencia de prensa.

Unai Simón se puso en contra de Mbappé

“Kylian (Mbappé) es un jugador que al final tiene mucha repercusión mundial como todos los jugadores. Es un tema político y muchas veces tenemos la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos hacer esas cosas“, dijo el arquero titular de España, Unai Simón, en primera instancia.

Luego, envió un mensaje a todos sus colegas hablando de cómo él decide actuar ante estas temáticas: “Al fin y al cabo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón, y debería estar hablando de temas deportivos y dejarle las cuestiones políticas a otras personas o entidades”. Posturas completamente opuestas con Kylian Mbappé.

Mbappé fue apoyado por sus compañeros

Kylian no estuvo solo en sus declaraciones. Marcus Thuram, delantero de la Selección de Francia, fue aún más contundente a la hora de hablar de las elecciones en el país europeo y dio sin filtro su opinión al respecto, incluyendo la reacción en el plantel galo.

“Hay que luchar para que no pase el Rassemblement National (RN). Hay que frenar a la ultraderecha. La situación es muy triste y grave. Me enteré de la victoria del RN después del partido contra Canadá. El vestuario se quedó en ‘shock’. No basta con decir que hay que ir a votar, es necesario explicar cómo llegamos aquí. No voy a citar a ningún medio en particular, pero a veces, cuando enciendo la tele, parece que está hecho para ellos suban”, dijo con absoluta preocupación. Será un tema que irá en aumento a medida que avance la competencia.