No hay ‘Here we go’ todavía, pero Fabrizio Romano tiene claro cuál es el próximo objetivo del PSG en un mercado de pases que será difícil para el conjunto de la capital francesa. La salida de Kylian Mbappé dejó un hueco difícil de llenar, per Nasser Al-Khelaifi no tiene problemas en poner a disposición todo el dinero necesario para hacerlo.

Victor Osimhen es el principal objetivo, sí. Pero no el único. Paris Saint-Germain también mira a futuro y apunta a una joven joya que estará presente en los Juegos Olímpicos y es una de las grandes promesas del fútbol francés. Se trata de Désiré Doué, un prometedor extremo izquierdo de 19 años.

De acuerdo al reporte de Romano, el PSG estaría dispuesto a pagar hasta 60 millones de euros por quedarse con el delantero que milita en el Rennes, el cual jugó 42 partidos en la última temporada entre Ligue 1, Copa de Francia y Europa League.

Desire Doue, el objetivo del PSG, viene de una gran temporada en Rennes.

Mbappé dejó un hueco en el puesto

Kylian Mbappé dejó el PSG, y si bien Bradley Barcola es su reemplazante natural por la banda izquierda, y la llegada de Victor Osimhen solventaría los problemas goleadores, Désiré Doué tendrá una gran oportunidad en caso de dar el salto.

En cualquier caso, de acuerdo a Fabrizio Romano, el foco del futbolista está puesto en los Juegos Olímpicos con Francia. Como anfitrión del evento, Francia se encuentra en el Grupo A del torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, donde ayer debutó con triunfo ante Estados Unidos (3-0) y luego completará con sus partidos ante Nueva Zelanda y Guinea, los otros equipos del grupo.

Désiré Doué con Francia en su debut en los Juegos Olímpicos.

Doué tomará una decisión sobre su futuro una vez terminado el torneo olímpico, en el cual se estrenó con 10 minutos de acción en el partido contra la selección norteamericana. Fue el primer cambio para una delantera de lujo que llevó Francia, con Alexandre Lacazette y Michael Olise como sus estrellas.