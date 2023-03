Este sábado, en el marco de una nueva fecha de la presente temporada de la Premier League de Inglaterra, Tottenham Hotspur, equipo que está peleando por una clasificación continental, tenía prácticamente todo dado para quedarse con los tres puntos como visitante de Southampton, uno de los conjuntos más modestos del campeonato.

Sin embargo, en la recta final del encuentro, los de Londres bajaron la guardia y los anfitriones terminaron remontando la historia para cosechar un emotivo empate 3-3. Inclusive, el gol de la igualdad de Southampton se produjo a los 48 minutos de la etapa complementaria, por intermedio de un penal muy bien ejecutado por James Ward-Prowse.

Como consecuencia de ello, quien desató su furia contra los propios jugadores de Tottenham fue Antonio Conte, director técnico del equipo capitalino. "Para mí esto es inaceptable. No somos un equipo. Veo jugadores egoístas, que no quieren ayudarse y no ponen el corazón. Están acostumbrados a no jugar por algo importante. No quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés", exclamó.

Por ende, quien salió en defensa de los jugadores de Tottenham fue Cristian Romero, defensor central argentino que viene de ser campeón del mundo en Qatar 2022: "Hay muchas cosas que mejorar pero no nos cansaremos de intentarlo. Nos levantaremos y volveremos a intentarlo", comenzó exteriorizando el zaguero de los Spurs.

"Amo a los jugadores de mi equipo, los amo a ellos y a mi club y sé que vamos a salir adelante. El tiempo y el trabajo de todos juntos nos dirá a dónde iremos. Llevo poco tiempo aquí pero vamos a estar juntos para lograr cosas importantes. Pueden pasar más años pero lo intentaremos", completó el jugador surgido de Belgrano de Córdoba.