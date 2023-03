¡Echado! Sevilla no aguantó más a Sampaoli, le dijo gracias y adiós

Tras la derrota 2-0 sufrida en su visita al Getafe y habiendo quedado a nada más que dos puntos de los puestos de descenso, Sevilla tomó la decisión de despedir a Jorge Sampaoli como entrenador. La comunicación oficial del club se realizó sobre el mediodía español y asegura que se espera contar con un nuevo entrenador desde mañana mismo.

"El Sevilla FC ha resuelto el contrato con su entrenador, Jorge Sampaoli, tras la derrota del equipo en Getafe, que ha vuelto a colocar el equipo al borde de las plazas de descenso. El hecho de que el equipo no haya logrado salir de las posiciones más bajas de la tabla desde su incorporación como técnico y la imagen ofrecida en los últimos encuentros del equipo han llevado al club a tomar esta decisión, en busca de una reacción en las doce últimas jornadas que restan para acabar la Liga", expresa el comunicado.

El hecho de que el equipo esté a la vez clasificado a los cuartos de final de la Europa League, instancia en la que deberá enfrentarse al Manchester United, no fue suficiente para que el entrenador argentino pudiera mantenerse en el cargo y esto tiene mucho que ver con la posibilidad realmente concreta de perder la categoría si los resultados no mejoran de inmediato.

"El Sevilla FC agradece a Sampaoli los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro. La entidad trabaja en las últimas horas en la contratación de un nuevo entrenador y la intención es que éste dirija ya la sesión de entrenamiento prevista para las 18:00 horas de esta tarde", finaliza el informe del club.

Críticas de los propios jugadores de Sevilla

En las últimas semanas se habían reiterado las críticas de los propios futbolistas del Sevilla a los planteos y las estrategias del entrenador, algo muy similar a lo que le había sucedido con la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018. “Tenemos que ser mucho más valientes, no esperar tanto”, había dicho Ivan Rakitic. El propio Marcos Acuña, ya de festejo en Argentina, también reaccionó: “Nos dan las herramientas para sacar los partidos y se ve que no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites”. Incluso Bonou, arquero marroquí con corazón riverplatense, se despachó con dureza: “Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte”.