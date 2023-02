Luego de conocerse que el argentino fue consagrado como el mejor futbolista del mundo, el ex arquero español se expresó en las redes sociales despertando mucha polémica.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi fue consagrado con el premio The Best de la FIFA por segunda vez en su carrera y, mientras gran parte del mundo esperaba esto, hubo algunos pocos que se mostraron totalmente en desacuerdo con la elección del argentino. Varios de estos con pasado en el Real Madrid.

Referente total de la historia madridista, el que despertó polémica con sus dichos tras el galardón que ganó Lionel Messi fue el ex arquero de la Selección de España Iker Casillas gracias al tuit que publicó una vez que el capitán de la Argentina recibió el premio que entrega FIFA.

En su cuenta personal de Twitter (@IkerCasillas), el histórico guardameta del Real Madrid mostró su descontento por la decisión de los votantes: "Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol…", soltó ofendido porque el ganador del premio no fue Karim Benzema, su ex compañero en el Merengue.

Por supuesto, el posteo de Casillas en las redes sociales despertó mucho enojo por parte de los argentinos que salieron a contestar en defensa del 10: "Usted fue un gran profesional que ganó muchas cosas. Mi.consejo es que se abstenga de dar este tipo de comentarios que lo hacen quedar como un llorón y un envidioso", respondió Juan Manuel Bar (arquero de la Selección Argentina de Handball) entre otros.

Igualmente, más allá de la disconformidad del ex arquero con los ganadores, vale destacar que Casillas fue uno de los pocos europeos que defendió a Dibu Martínez por su accionar en el Mundial: "Hay que ser más listo que el rival", había declarado en apoyo a quien finalmente obtuvo el premio al mejor arquero.