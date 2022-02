Esta tarde, Chelsea y Liverpool se enfrentaron en el histórico Wembley para definir al campeón de la Carabao Cup. La vieja Copa de la Liga tuvo como ganador a los Reds, que lograron vencer a su rival en una extensa tanda de penales.

Durante 120 minutos, dos de los mejores equipos del fútbol inglés nos regalaron un espectáculo que contó incluso con varios goles anulados por el VAR. La emoción se trasladó a la definición desde los doce pasos, donde el conjunto dirigido por Jurgen Klopp terminó llevándose el trofeo.

Thomas Tuchel, campeón de Champions con los Blues, intentó repetir una fórmula que le había dado rédito en el pasado: sobre el final de la prórroga, hizo ingresar al arquero Kepa -'especialista' en penales- por Edouard Mendy.

El guardameta español no tuvo su mejor noche: no solo no detuvo ningún lanzamiento, sino que también erró el único penal de la tanda y terminó decretando la eliminación de los suyos. En redes sociales, por supuesto, esto no pasó desapercibido.

"¿Kepa es un especialista en penales? Lo está disimulando bastante bien. Y encima lo envió a la luna", escribió Diego Latorre apenas finalizó el partido. ¡Duro!