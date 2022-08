Después de que PSG le comunique que no iba a ser tenido en cuenta, el principal candidato a quedarse con Mauro Icardi ya aseguró que no lo irá a buscar. ¿Toma fuerzas la chance de Newell's?

Icardi, rechazado en Europa: "De ninguna manera, no lo vamos a fichar"

El PSG es uno de los equipos más poderosos del mundo. Es por ello que, con Messi, Neymar y Mbappé como figuras rutilantes en la delantera, los parisinos ya le comunicaron a Mauro Icardi que no sería tenido en cuenta. Ahora, el argentino busca club y en Europa varios le cerraron las puertas. ¿Existe la chance de Newell's?

Mientras los hinchas de La Lepra hacen tendencia el hashtag #IcardiANewells y varios medios rosarinos comienzan a fogonear su regreso al fútbol argentino, Adriano Galliani, el CEO del Monza, descartó su llegada al club. ¿Y si te llama Sanguinetti, Mauro?

En diálogo con DAZN, Adriano Galliani, ex presidente del Milan que actualmente se encuentra en el Monza, descartó la llegada del representado por Wanda Nara. "No vamos a fichar a Mauro Icardi, puedes recordar mis palabras. De ninguna manera, no lo vamos a fichar”, sentenció.

Claro, esto se debe a las recientes contrataciones del AC Monza, equipo recientemente ascendido a la Serie A de Italia. “No necesitamos ningún delantero más tras fichar a Andrea Petagna”, explicó el CEO. Así, el sueño de Newell's comienza a tomar forma. Aunque ojo, Icardi deberá resignar muchísimo dinero. ¿Lo hará?