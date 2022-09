Este martes 6 de septiembre, ante el Sevilla, Manchester City debutará en la Champions League 2022. Y mientras todo el mundo del fútbol aguarda con atención la formación inicial que pondrá Pep Guardiola, una figura mundial comparó a Julián Álvarez con Erling Haaland y dejó helados a todos. ¿Qué dijo?

Antonio Cassano, quien jugó el Mundial de Brasil con la Selección de Italia y tiene una larga trayectoria en la que se destacan su paso por Inter, Milan y Real Madrid, puso a la Araña por encima del noruego y sorprendió a Europa.

Antonio Cassano sorprendió a todos: "Julián Álvarez es mejor que Haaland"

A pesar de que el ex Borussia Dormundt lleva 10 goles en seis partidos con los Ciudadanos, el italiano le bajó la vara. "Haaland no es especial. Va a marcar 90 goles, es muy fuerte. Pero Julián Álvarez es mejor jugador. En cuanto a calidad, es más fuerte", sentenció. Y no se frenó allí...

Igualmente, tras hacer una declaración que sonaba a desprecio, Cassano elogió a Haaland con las comparaciones: "Es un Romelu Lukaku, pero mucho más fuerte. Veo en él al Adriano del Inter. Tiene un poco de la progresión del propio Vieri". Igual, el Tano se queda con el ex River.