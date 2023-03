Hay grandes probabilidades de que Emiliano Martínez no continúe en Aston Villa de cara a la próxima temporada. Es que el arquero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y elegido como el mejor en su puesto en los premios "The Best", es seguido de cerca por varias instituciones realmente poderosas del viejo continente.

Así las cosas, en las últimas horas se sumó otro peso pesado con el objetivo de hacerse con los servicios del arquero de 30 años de edad y con pasado en Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading. Y se trata, nada más ni nada menos, que de Juventus, uno de los más grandes de Italia.

Según informó el medio de comunicación 'Tuttosport' en las últimas horas, los comandados tácticamente por Massimiliano Allegri tienen la intención de reforzar la portería y todos los cañones apuntan hacia la figura del nombre propio nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es un hecho que habrá mucha competencia.

De todas maneras, parece ser que los de Turín cuentan con una ventaja concreta y la misma tiene que ver con un jugador que podría facilitar por completo la negociación. Es que Unai Emery, actual director técnico de la entidad de la ciudad de Birmingham donde milita Martínez, está maravillado con uno de los integrantes del plantel de Juventus.

El jugador en cuestión es Weston McKennie, polifuncional mediocampista estadounidense de Juventus, donde no es una pieza vital ni determinante. Por ende, si el norteamericano recala en Aston Villa como parte de pago, todo indica que las chances de que el arquero argentino recale en Juventus son cada vez más concretas.