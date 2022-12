Alexis Mac Allister ha sido de las grandes figuras y sorpresas de la Selección Argentina durante este Mundial de Qatar en donde se logró la consagración tras 36 años sin este título para nuestro país. Bajo perfil, laburador y con un estilo de juego principalmente basado en la creación de juego ofensivo y la tenencia de pelota, el oriundo de Santa Rosa y criado en una casa donde el fútbol es palabra cotidiana al ser hijo de Carlos "Colo" Mac Allister, histórico lateral de Boca, demostró que su juventud y sus escasos partidos en la Selección previos al Mundial no iban a pesarle a la hora de disputar la Copa del Mundo.

Alexis tuvo una difícil tarea en todo el Mundial teniendo que ser el reemplazante de Giovani Lo Celso tras la lesión muscular que dejó afuera de la convocatoria al rosarino y la cumplió con creces, siendo la opción ofensiva más clara para el pase a Leo Messi o a los delanteros y estando durante largos lapsos de los partidos con la pelota en sus pies durante toda la disputa mundialista.

Esto además significó una doble tarea a nivel complejidad para Mac Allister debido a que, desde su llegada al Brighton de la Premier League, tuvo que adaptarse a otra posición distinta a la que jugó en la Selección y que es más similar a que se formó como futbolista en inferiores y en sus primeros años en el fútbol argentino. Es que tanto Graham Potter anteriormente como Roberto De Zerbi en la actualidad como entrenadores del club inglés, decidieron contar con Alexis como doble 5, teniendo un rol mucho más defensivo que el que tiene en Argentina.

En las últimas horas, el propio De Zerbi habló sobre lo que fue la Copa del Mundo de Mac Allister y expresó que en un diálogo que tuvo con su padre, el "Colo" le hizo saber que Alexis se siente más cómodo en la posición del campo en la que Lionel Scaloni lo utiliza en la Selección, pero la postura del DT italiano que maneja los hilos del Brighton es distinta.

"Estamos orgullosos de él, creo que fue uno de los mejores jugadores del Mundial. Pero no sé si Mac Allister es mejor como mediocentro como aquí o 20 metros más adelante. Hablé con su padre (Carlos) el otro día y me dijo que prefiere el puesto de Argentina, pero ahí nosotros tenemos a Adam Lallana; y es un maestro", soltó De Zerbi en conferencia de prensa, dando a entender que no hará caso al pedido de Mac Allister de jugar como en la Selección en el club inglés. Cabe recordar que por su excelente Copa del Mundo, Alexis es pretendido por varios clubes de la élite máxima del fútbol mundial, por lo que podría dar el próximo salto en breve.