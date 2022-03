Ha pasado poco más de un mes desde el anuncio oficial del Manchester City en referencia a la contratación de Julián Álvarez como nuevo jugador de los Citizens. A partir de la compra millonaria, que le dejará alrededor de 17 millones de dólares en las arcas de River, mucho se debatió acerca del rol que tendrá el "Araña" dentro del equipo de Pep Guardiola y su competencia en el plantel, entre tantos atacantes de jerarquía, por lo cual aún no existen certezas de lo que pueda suceder de cara al Mundial de Qatar.

No es ninguna novedad decir que el City es uno de los mejores equipos del planeta y firme candidato a ganar la primera Champions League en su historia. No obstante, todavía existen ciertos críticos acerca del armado del equipo y la postura del DT catalán en jugar sin el famoso "9", tal como sucedió en las últimas horas durante una entrevista con Mike McGrath, periodista de The Daily Telegraph.

Con la partida del Kun Agüero, la única contratación que se hizo en su puesto fue la de Julián Álvarez hace tan solo unas semanas. No obstante, Guardiola dejó claro lo que harán los Citizens en el próximo mercado de pases. "Creo que el club necesita un delantero de élite, definitivamente. Lo vamos a intentar en el verano", confirmó el entrenador antes de arrojar una crítica. "Dicen que jugamos fantástico sin delantero, pero esto es porque ganamos", sentenció.

En línea con su postura ante los reclamos, el catalán se volvió a proclamar. "El día que perdamos se va a decir que necesitamos tener una referencia de área y que yo soy demasiado ingenuo si pienso lo contrario. Necesitamos un delantero y creo que el club va a intentar traerlo" Hay que recordar que el Manchester City hizo una oferta astronómica hace algunos meses para quedarse con Harry Kane, pero la postura del Tottenham fue firme. Por ello, a pesar de contar con Álvarez y Gabriel Jesús, los "Ciudadanos" volverán a abrir la billetera para hacerse de un goleador de clase mundial.

De concretarse alguna compra, ¿qué sucederá con Julián? Por lo pronto, en Núñez tienen la ilusión de poder extender la estadía del delantero por algunos meses más, en caso de que River alcance las últimas fases de la presente edición de la Copa Libertadores. Mientras tanto, el acuerdo es para que el "Araña" emigre en julio y se sume a las filas del equipo de Pep Guardiola.