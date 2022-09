Cuando Lisandro Martínez desembarcó en Manchester United durante los últimos días de julio, el defensor argentino despertó algunas dudas pese al gran rendimiento que demostró en Ajax. Un panorama de incertidumbre que se acrecentó tras el debut de los Diablos Rojos en la Premier League.

Tras dos derrotas consecutivas, una muy dura por 0-4 ante Brentford, varias ex figuras del Manchester comenzaron a criticar a Lisandro Martínez por su altura acusándolo de no estar listo para la Premier League: "Cuando escuché que medía 1,75 me hizo retroceder, físicamente no puede competir", soltó Gary Neville al respecto sobre el argentino.

Sin embargo, Lisandro Martínez hizo oídos sordos y se preparó con todo para el clásico ingles ante Liverpool. Un encuentro en donde se destacó como el MVP del partido y comenzó a asentarse dentro del equipo comandado por Erik Ten Hag al punto de ser un indiscutido para el entrenador.

Con más de la mitad de los duelos que tiene por partido ganados y un promedio de menos de una falta por partido, Lisandro Martínez se metió en el bolsillo a todos los hinchas quienes no solo le dedicaron una canción sino que también lo eligieron como el mejor jugador del mes.

Compitiendo contra Rapahel Varane y Tyrell Malacia dentro de la encuesta, los fanáticos de los Diablos Rojos lo pusieron como el mejor del plantel en agosto con el 84% de los votos. Vale destacar, que los tres nombres candidatearse, demuestran la solidez defensiva que alcanzó el Manchester.

Los elogios de Rio Ferdinand para Lisandro Martínez

Así como Gary Neville le pegó a Martínez, otro peso pesado de la historia del Manchester como Rio Ferdinand fue por la vereda de enfrente y no solo lo elogió sino que lo comparó con otro argentino: “Me encanta su energía y hay muchas cosas en él que me recuerdan a Gabriel Heinze. Está en el pie delantero, es agresivo y un poco mejor con el balón, pero hay mucho de esa tenacidad y tenacidad y rudeza argentina".