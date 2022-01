Por las semifinales de la Supercopa de España, Atlético Madrid perdió 2 a 1 ante el Bilbao por los goles de Yeray Álvarez y Nico Williams. Unai Simón, en contra, había puesto en ventaja parcialmente al Colchonero, que finalmente quedó eliminado de la competencia.

Real Madrid esperaba su rival. Tras vencer a Barcelona en el alargue, El Merengue accedió a la final y aún restaba conocer al otro conjunto español en lograrlo. El equipo de Diego Simeone era el gran candidato, y más teniendo en cuenta que logró ponerse en ventaja, pero el equipo de Marcelino García Toral reaccionó y clasificó merecidamente al partido decisivo.

La eliminación del Colchonero se suma a otras inesperadas en los últimos años. Si nos detenemos en los últimos 10 duelos mano a mano, el equipo dirigido por El Cholo ganó solo 4, es decir, menos de la mitad. Pero lo preocupante son los rivales con menor presupuesto que lo vencieron: Cultural Leonesa y UD Cornellà por Copa del Rey, sumada a la del Bilbao en esta jornada. Los restantes son Real Madrid, Leipzig y Chelsea, último campeón de la Champions League.

Está claro que estamos hablando del último campeón de La Liga. Sin embargo, la solidez conocida de sus equipos va perdiendo eficacia en los duelos mata a mata y los fanáticos del Colchonero comenzaron a cuestionar el estilo de juego en estos últimos compromisos. ¿La mayor cuenta pendiente? La firmeza defensiva, hoy carente en Atlético Madrid.

Últimos 10 mano a mano de Diego Simeone:

- Vs. Cultural Leonesa: perdió

- Vs. Barcelona: ganó

- Vs. Real Madrid: perdió

- Vs. Liverpool: ganó

- Vs. Leipzig: perdió

- Vs. CD Cardassar: ganó

- Vs. UD Cornellà: perdió

- Vs. Chelsea: perdió

- Vs. Rayo Majadahonda: ganó

- Vs. Athletic Club: perdió

El próximo compromiso del Colchonero será, justamente, por Copa del Rey ante Real Sociedad. ¿Mejorará su performance el conjunto del Cholo?